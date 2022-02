Certamente tra i fiori che abbelliscono la madre Terra, l’orchidea è uno dei più belli. Il suo fascino conquista il cuore di tanti, che volentieri la prendono in casa. L’orchidea, pur essendo un fiore forte, ha però bisogno di crescere in condizioni ben precise. Quando queste vengono a mancare, allora è facile che la nostra pianta si ammali.

L’orchidea è una pianta che per vivere in natura si appoggia su un albero o un sostegno. Con le radici più interne si ancora all’albero e, allo stesso tempo, cerca di trattenere ciò che può. Le sue radici aeree provvedono a tirare umidità dall’aria per trasformarla in elementi utili alla pianta. In queste condizioni precarie l’orchidea vive.

Cause che fanno soffrire l’orchidea

Con il tempo, le orchidee si sono abituate ai nostri climi e ci fanno compagnia in casa. A volte, può capitare che i bei fiori cadano e l’orchidea cominci ad ammalarsi. Inoltre, se le foglie dell’orchidea ingialliscono e la pianta non ha un buon aspetto, potrebbe essere un segno negativo.

Certamente una delle cause di sofferenza della pianta è un eccesso di concime. Concimazioni azzardate potrebbero causare l’indebolimento dell’orchidea. L’orchidea ama poco concime.

Soprattutto in questo periodo d’inverno, l’orchidea forse non vive nelle condizioni giuste di temperatura e luce. È facile in casa che i termosifoni si accendano solo a sera e che l’orchidea si senta a disagio. Soffrendo il freddo, le foglie potrebbero ingiallire. Si mette allora l’orchidea accanto a una finestra dove batte il sole. Il sole diretto sulle foglie è un’altra causa del loro ingiallimento.

Se le foglie dell’orchidea ingialliscono e i fiori cadono rimediamo con queste cure miracolose da veri vivaisti

Anche un eccesso o una mancanza d’acqua potrebbero avere lo stesso effetto sulle foglie. Nella maggior parte dei casi di ingiallimento, si tratta di un’eccessiva innaffiatura o di concime sbagliato. Sono cause che portano le radici a marcire. Se ciò capitasse, bisogna tirar fuori l’orchidea dal vaso, tagliare le radici marce e rinvasare. Per evitare problemi alle radici. è importante che dopo l’innaffiatura il vaso scoli tutta l’acqua in eccesso. Solo allora lo si rimetterà sul sottovaso.

Ingiallimento esterno o interno

Tuttavia quando un’orchidea comincia a fare le foglie gialle, potrebbe dipendere anche da un fatto naturale. L’orchidea sta cambiando le sue foglie e queste ingialliscono e cadono. Le foglie nuove dell’orchidea sono quelle interne. Normalmente devono essere più grandi di quelle esterne, che sono le più vecchie. Ebbene, c’è una differenza tra un cambio fogliare naturale ed un ingiallimento preoccupante.

Se a ingiallire sono le foglie giovani, allora c’è un problema grave, riconducibile a una delle cause descritte sopra. Se invece sono le foglie più esterne a ingiallire, questo è un fatto normale, significa che la pianta sta rinnovando il fogliame.

Mantenendo l’orchidea nelle giuste condizioni di luce e temperatura, avremo sempre foglie e fiori stupendi.