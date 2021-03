Molte signore anziane affermano che per togliere lo sporco ostinato ci vuole un ingrediente: l’olio di gomito. Ma spesso esistono dei rimedi più semplici che possono contribuire a far risparmiare molto tempo e, a volte, anche molta frustrazione. Oggi ne illustriamo uno che può risultare molto comodo per togliere i pezzi rimasti attaccato sul fondo della padella. Staccare i residui di cibo dalle stoviglie non è mai stato così facile, ecco l’ingrediente naturale che farà magie.

L’alimento insospettabile

Staccare i residui di cibo dalle stoviglie non è mai stato così facile: ecco l’ingrediente naturale che farà magie. Di cosa stiamo parlando? Di un elemento immancabile in tutte le cucine italiane, ovvero il sale grosso utilizzato principalmente per la cottura della pasta. La sua consistenza a granuli è infatti perfetta per poter rimuovere le imperfezioni dalle casseruole.

Staccare i residui di cibo dalle stoviglie non è mai stato così facile, ecco l’ingrediente naturale che farà magie

Il procedimento è molto semplice da mettere in atto. Una volta che si è servito in tavola un manicaretto, mettere subito la pentola all’interno del lavandino, riempiendola di acqua corrente.

Aggiungere un po’ di detersivo e lasciare il tutto lì il tempo necessario a consumare il pasto. Una volta finito, provare a lavare il tutto con detersivo e spugna. Se non viene via, mettere il tegame sui fornelli, riempirlo d’acqua e aggiungere una manciata di sale grosso. Far bollire a fiamma media. Lasciare evaporare il liquido. Le incrostazioni verranno via da sole.

Oggi abbiamo illustrato il metodo intelligente per scrostare le pentole senza faticare. Se si è interessati ad altre curiosità relative alle tematiche casalinghe che riguardano il risparmio di tempo e denaro, consigliamo di consultare i nostri articoli. Ad esempio questo qui: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.