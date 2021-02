Pare incredibile, ma con le restrizioni che il Covid 19 ha imposto alla società le persone hanno aumentato il rischio di annoiarsi nel tempo libero. Chi era solito svolgere attività di svago all’aria aperta o in compagnia di altre persone si è ritrovato a dover ripiegare su attività in solitaria.

Oggi vedremo qualche consiglio su cosa fare quando ci si annoia alla domenica pomeriggio e non si sa cosa fare.

La creatività risolve tutto

Come nella maggior parte die problemi della vita la creatività è in grado di risolvere (quasi) tutto. Se è domenica pomeriggio e siamo sul sofà ad annoiarci, fare zapping oppure guardare il vuoto vediamo quali potrebbero essere le soluzioni.

Imparare una nuova lingua: lo studio di una lingua è sempre una buona idea. Questa attività stimola il cervello e aiuta a mantenere l’elasticità mentale. Imparare una lingua richiede tempo ed impegno, ma sul lungo termine è una delle attività più gratificanti. Qui vediamo una tecnica utilissima nello studio delle lingue.

Fare un collage: occorre avere forbici e vecchi giornali e riviste, colla e un cartoncino. Dovremo sfogliare le vecchie riviste e ritagliare le foto che ci interessano. Poi potremo incollare in modo creativo le immagini su un cartoncino, componendo figure surreali e divertenti. Possiamo sfidare i nostri familiari a chi fa un lavoro migliore, e se varrà la pena incorniciare i nostri lavori.

Giocare a scacchi: se abbiamo tempo libero e ci annoiamo possiamo imparare un gioco da tavolo e gli scacchi sono tra i migliori per la nostra intelligenza. Questo antichissimo gioco è in grado di stimolare le nostre intelligenze. Se conosciamo già le regole dobbiamo cogliere l’occasione per insegnarle ai nostri conviventi, in modo da avere degli avversari con cui allenarsi. Se diventeremo degli esperti potremo iscriverci ad un torneo.

Cosa fare quando ci si annoia alla domenica pomeriggio e non si fa cosa fare

Abbiamo visto che quando ci si annoia possiamo sempre trovare nuove idee per rendere produttivo il tempo libero. Anche se la quarantena rende difficile trovare alternative alla vita che avevamo precedentemente, qui abbiamo visto cosa possiamo fare senza dover uscire di casa se vogliamo allenare intelligenza e creatività.