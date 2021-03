Può capitare che il telefono ci dia problemi inspiegabili. A volte, ad esempio, può riavviarsi da solo senza un apparente motivo. È possibile che si tratti di un malfunzionamento occasionale, che non si presenterà più: un difetto al tasto d’accensione o la batteria surriscaldata.

Qualora l’inconveniente si ripresenti con costanza, dobbiamo invece prestare attenzione. Potrebbe esserci un problema sistematico, dovuto ad alcune app che abbiamo istallato: se il telefono si spegne da solo cancelliamo subito queste app dannose.

Come mai il telefono si riavvia da solo

Come accennato, le cause di un reset spontaneo del telefono possono essere diverse. Può trattarsi di un malfunzionamento del tasto d’accensione, dovuto a un urto (in tal caso dovremo cambiarlo).

Può essere colpa del surriscaldamento della batteria o ancora di una cover non idonea. Una cover non adatta al telefono o non inserita nel modo corretto può compromettere “l’intelligenza” del robot interno.

Oppure, può trattarsi di un malware che ha attaccato il nostro smartphone. In tal caso dobbiamo capirne l’origine per cercare di eliminare il problema il prima possibile. Il malware, o virus, può essersi intrufolato nel sistema per la visita a un sito non sicuro o attraverso qualche app “killer”, che è bene cancellare immediatamente.

Se il telefono si spegne da solo cancelliamo subito queste app dannose

Le app che dobbiamo subito cancellare qualora il nostro telefono si spenga e riaccenda da solo sono in primis quelle vecchie o che non usiamo.

Queste app non fanno altro che intasare la memoria del telefono, causando bug del sistema. Cancelliamole subito o, quantomeno, ricordiamoci di aggiornarle. Il mancato aggiornamento può essere un ulteriore motivo di riavvii indesiderati.

Discorso a parte per le così dette app bloatware. Sono le applicazioni istallate nel telefono di default, già presenti la prima volta che lo accendiamo. Molte di queste possono sembrare inutili e alcuni sono tentati di cancellarle. Tuttavia, eliminarle può causare irreparabili buchi nel sistema che compromettono il funzionamento del telefono. Anche se occupano memoria, dovremo lasciarle nella home.