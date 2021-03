L’intelligenza è uno dei parametri fondamentali attraverso cui valutare una persona. Ma come si valuta l’intelligenza? La scienza ha ormai svelato che esistono nove tipi di intelligenza e possiamo scoprire qual è la nostra. Studiamo la questione più nel dettaglio.

Da quando Francis Galton, cugino di Charles Darwin, iniziò a studiare un metodo per misurare l’intelligenza umana, sono stati fatti notevoli passi avanti. Oggi non ha più senso parlare di “quoziente intellettivo” per avere un quadro completo delle facoltà di una mente umana.

Questo grazie a studiosi della scuola di Howard Gardner, psicologo e docente ad Harvard. Questo gruppo di studiosi è promotore dell’intelligenza multipla, teoria secondo cui la mente umana è provvista di nove tipi d’intelligenza.

Ciascuna di esse, dicono gli scienziati, è localizzabile in una precisa area del cervello. Inoltre, ciascuno di noi è in grado di comprendere quali sono le sue intelligenze più spiccate, in base ai suoi comportamenti.

Quali sono i nove tipi

La prima intelligenza è quella “linguistico-verbale”. Chi ne è provvisto è abile nel memorizzare e usare propriamente i vocaboli. È, in altre parole, un fine comunicatore.

La seconda intelligenza è quella “logico-matematica”, tipica dell’emisfero sinistro e spiccata in chi ha buone capacità deduttive.

La terza intelligenza è quella “spaziale”, che ci consente di orientarci nello spazio. Propria dell’emisfero destro, implica una buona capacità di memorizzare ciò che vediamo.

La quarta intelligenza è quella “corporeo-cinestesica”, che svolge un ruolo fondamentale nella nostra coordinazione. Mentre la quinta, l’intelligenza “musicale”, è quella legata propriamente alla capacità di leggere e interpretare la musica.

La sesta e la settima intelligenza sono interconnesse. Si tratta di intelligenza “interpersonale” e “intrapersonale”. Collegate entrambe al concetto di empatia, si tratta delle capacità di comprendere le emozioni proprie e altrui.

L’ottavo tipo di intelligenza è quella “naturalistica”, che accentua la capacità di saper catalogare gli oggetti nello spazio. L’ultima, invece, è l’intelligenza “esistenziale”, che rende inclini alla speculazione profonda su ogni tipo di questione.