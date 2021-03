Le tre piante ornamentali più belle e ed eleganti che ci siano, che donano un tocco sofisticato a qualsiasi tipo di arredamento

Le piante ornamentali sono in grado di abbellire qualsiasi tipo di casa, indipendentemente dallo stile con il quale si è scelto di arredarla. Che sia esso moderno, con delle line più pulite e regolari; rustico, con i colori caldi del legno; o classico, le piante ornamentali rendono la nostra casa subito più accogliente e bella. Alcune in particolare, hanno un effetto scenico talmente forte da fungere esse stesse da arredamento. L’ambiente circostante apparirà subito più sofisticato ed elegante.

Tre piante ornamentali particolarmente adatte a questo scopo, per la loro bellezza, sono il Filodendro imperiale o Philodendron Imperial Red, la Kentia o Kenzia e la Monstera deliciosa, detta anche pianta del pane americana.

Conosciamo meglio le tre piante ornamentali più belle e ed eleganti che ci siano.

Il Filodendro imperiale o Philodendron imperial red

Questa pianta si presenta con delle grandi foglie cuoriformi che ricordano la consistenza del cuoio, molto lucide e verdi. La particolare bellezza di questa pianta riguarda proprio le sue grandi e verdi foglie, che arrivano ad una lunghezza anche di un metro. Il Filodendro imperiale sviluppa delle radici aeree. Da essa fiorisce anche un bellissimo fiore bianco e giallo e rosa. È una pianta di origine tropicale, ma è facile coltivarla in un luogo luminoso, evitando però i raggi solari diretti.

La Kentia

La Kentia, o Kenzia, è una pianta che appartiene alla famiglia delle palme, originaria dell’Australia. È molto facile coltivare in casa, basta non farle mai mancare l’acqua, altrimenti le foglie potrebbero ingiallirsi. In vaso raggiunge fino a ai 2/3 metri. Questa palma d’appartamento è l’ideale come pianta ornamentale, poiché è molto resistente e soprattutto, molto bella, dall’effetto scenico assicurato.

La Monstera deliciosa

Chiamata anche pianta del pane americana, è anch’essa di origini tropicali. È molto resistente e la bellezza di questa pianta risiede nella particolarità delle sue foglie che sembrano ritagliate a mano, che raggiungono delle dimensioni enormi. La magnificenza di queste foglie la fa entrare a pieno titolo tra le tre piante ornamentali più belle e ed eleganti che ci siano. Come quasi tutte le piante tropicali, anche la Monstera deliciosa va posizionata in un luogo luminoso, evitando però il sole diretto.