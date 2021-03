Siamo abituati a pensare che sia normale che il nostro gatto dorma praticamente tutto il giorno. Effettivamente è così, visto che è un animale davvero dormiglione. E se già i gatti grandi dormono molto, i cuccioli ne hanno ancora più bisogno. Non sempre, però, è normale che il gatto dorma così tanto.

Un sonno esageratamente prolungato potrebbe indicare un problema di salute nascosto. Una malattia, depressione e stress possono portare il nostro amico a quattro zampe a essere molto abbacchiato e ad appisolarsi anche per molte ore consecutive.

In questo articolo scopriremo per quante ore è normale che il gatto si appisoli. Bisogna stare attenti perché, se il nostro gatto dorme troppo e fa questa cosa, è il caso di preoccuparsi seriamente.

Osserviamolo

Impariamo a osservare il nostro gatto. Il suo fabbisogno giornaliero di sonno dipende dall’età. Un gatto adulto dorme in media sedici ore al giorno. Un cucciolo (quindi fino ai tre mesi) può arrivare a dormire addirittura il 90% della sua giornata, ovvero quasi venti ore al giorno.

In questa fase, è giusto che il gatto dorma molto, perché il sonno è funzionale alla sua crescita. Però, un gatto ben inserito nel suo ambiente, passerà tanto tempo anche a scoprire il mondo e a giocare. Ma quindi è sempre normale che il gatto dorma tanto?

Malessere nascosto

Talvolta troppo sonno è sintomo di un problema nascosto. Un gatto abbacchiato e perennemente stanco, che magari non si sveglia neanche per i bisogni primari, potrebbe essere malato. Come succede anche a noi, quando non stiamo bene abbiamo bisogno di dormire perché il nostro corpo è debilitato.

Un’altra causa nascosta potrebbe essere la depressione o lo stress. Un gatto provato da un cambiamento, da un trauma o da una situazione che non gradisce, potrebbe volersi rinchiudere in se stesso. In questi casi è probabile che dorma tutto il giorno, magari in angoli della casa raccolti e nascosti per non essere disturbato.

Se questa situazione non migliora in poco tempo, e se il nostro gatto dorme troppo e fa questa cosa, è il caso di preoccuparsi seriamente.

In situazioni simili, è bene contattare il proprio veterinario. Impariamo a osservare i nostri animali domestici. Non disponendo delle parole, utilizzano altri mezzi per comunicarci un problema e noi dobbiamo essere aperti ad accogliere i segnali.