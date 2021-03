Sempre più persone decidono di acquistare una lampada di sale rosa dell’Himalaya come complemento d’arredo. Girano molte leggende su come la luce della lampada ionizzi e purifichi l’aria ed abbia numerose doti benefiche. Si tratta di cose senza un fondamento scientifico ma la lampada è molto bella e decorativa, tanto vale averne una.

Come abbiamo già visto in questo articolo il sale rosa per usi alimentari ha anche alcuni aspetti oscuri.

Oggi vogliamo però parlare del perché dobbiamo fare attenzione se abbiamo una lampada di sale rosa in casa.

Mai fare questa cosa

Se abbiamo una lampada di sale dobbiamo fare attenzione quando arriva l’ora di pulirla se non vogliamo rovinarla. Se abbiamo una lampada di questo genere sappiamo che spesso viene la tentazione di lavarla, perché le fessure del sale raccolgono lo sporco.

Dobbiamo assolutamente tenere in considerazione che il sale si può sciogliere. Se vogliamo spolverare e pulire la lampada non dobbiamo assolutamente spruzzarci sopra dei detergenti aggressivi. Da escludere del tutto l’opzione di mettere la lampada sotto l’acqua. Chi ci ha provato si è ritrovato senza nessuna lampada, perché si è disciolta nell’acqua.

Perché dobbiamo fare attenzione se abbiamo una lampada di sale rosa in casa

Se vogliamo pulire la nostra lampada in modo non aggressivo possiamo seguire queste indicazioni. Possiamo munirci di un pennello a setole spesse e procedere a rimuovere la polvere e lo sporco.

Un altro metodo potrebbe essere usare un getto d’aria delicato, come quello di una bomboletta spray terminata.

Abbiamo visto che pulire una lampada di sale può avere delle insidie. Se vogliamo che la nostra lampada non si sciolga e non si rimpicciolisca dovremo trattarla con cura e tenerla lontano dall’umidità. In questo modo la nostra lampada avrà lunga vita e potrà continuare a purificare l’aria, se così vogliamo credere.