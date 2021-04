Come sempre si cerca di trattare al meglio i nostri amici a 4 zampe, non solo con il cibo ma anche con l’affetto. Purtroppo a volte possono subentrare delle malattie e se il nostro cane mostra questi sintomi allora bisogna intervenire subito perché è una malattia pericolosa e contagiosa per l’uomo.

Vaccinazioni e malattie

Qualche giorno fa è arriva la notizia della scoperta incredibile che nell’antico Egitto dei faraoni ci fosse un cimitero tutto dedicato ai cani e ai gatti. Questa scoperta rivela come fosse alta l’attenzione verso questi animali e come se ne curavano le sepolture, altrettanto si può pensare che se ne curassero le malattie.

Oggi noi abbiamo a disposizione i vaccini per i nostri cani come raccomanda la WSABA l’associazione mondiale dei veterinari. Il vaccino trivalente è obbligatorio e da ripetere ogni 3 anni, ed è contro il parvovirus, il cimurro e l’apatite. Vi sono poi i vaccini non obbligatori come quello contro la rabbia, la leptospirosi, la tosse da canile e la leishmaniosi.

È una malattia che può colpire anche noi oltre che il cane, proprio per questo la WSABA invita a far vaccinare i cani per la leptospirosi. I cani sono molto soggetti a questa malattia che oramai si sta diffondendo nel mondo sempre di più. La leptospirosi viene trasmessa dai topi, con cui i cani entrano in contatto o direttamente o attraverso le loro tracce urinarie, spesso lasciate nell’acqua.

I sintomi della malattia sono spossatezza muscolare, febbre alta, sete, vomito, itterizia ed emorragie interne. Da circa due anni sono disponibili i nuovi vaccini per cani contro la leptospirosi che sono molto efficaci. Mentre non esistono vaccini per gli uomini. Il trattamento antibiotico può essere efficace solo se fatto all’inizio della malattia.

Fra poco ricominceranno lentamente le riaperture e potrebbe essere l’occasione per far vaccinare il nostro amico cane. In questo articolo il motivo importante di saper ben scegliere il nome del cane.