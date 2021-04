I cani sono animali devoti ma anche molto sensibili, fin anche nella scelta del nome. Purtroppo non tutti conoscono l’errore importantissimo da evitare nello scegliere il nome del cane e il modo geniale per sceglierlo bene.

Chiamarlo per nome

Il cane che si sente a suo agio in famiglia, risponde bene ai vari stimoli che gli vengono offerti. D’altra parte anche lui necessita di apprendere alcune regole, meglio se insegnate quando è ancora un cucciolo. Ed è proprio in questo periodo della sua vita che lo si comincia a chiamare per nome.

In genere sono gli uomini che si chiamano per nome. Fra gli animali però non ci si dona un nome, ma si è abituati a riconoscere le voci. Gli unici animali che si attribuiscono un nome, o un suono distintivo per ciascuno di loro, sono i delfini. Il cane da parte sua è abituato a riconoscere la nostra voce che lo chiama.

L’errore importantissimo da evitare nello scegliere il nome del cane e il modo geniale per sceglierlo bene

Secondo alcuni studi, quando si chiama un cane per nome, questi si concentrano sulle primissime lettere, mentre il resto passa inosservato. Per questo motivo è inutile scegliere nomi lunghi. Se qualcuno appassionato di storia chiamasse il suo cane Vercingetorige, avrebbe poca possibilità d’essere ascoltato. Nel susseguirsi di sillabe il cane perde la sua attenzione e si metterebbe a fare altro.

Per i nostri amici meglio scegliere nomi corti: John, Giò, Rex, Fifì ecc., anche con due sillabe consecutive uguali.

Il nome e il modo giusto per un cane

Un errore che fanno molti è quello di ripetere in continuazione il nome del cane anche ad alta voce, se questi non ascolta. Ancora peggio se ritornato a noi lo si sgrida ripetendo il suo nome. Allora abbiamo firmato il nostro insuccesso totale per tutte le altre volte che lo chiameremo.

Se quando chiamiamo il cane questi non viene, basta trattarlo normalmente e senza farglielo pesare. Piuttosto si preparerà un piccolo snack-ricompensa, quando arriverà al nostro richiamo. In questo modo assicureremo la sua presenza ogni volta che lo chiameremo a noi.

