Se il condizionatore non rinfresca bene ecco cosa controllare e come risolvere 

Ecco cosa controllare e cosa fare se il condizionatore in casa non rinfresca bene l’aria, pochi passaggi e problema risolto.

Ormai con queste estati molto afose e con temperature elevatissime molte persone non riescono a fare a meno del condizionatore in casa. È un apparecchio che genera aria fresca e che permette di trovare un po’ di sollievo alle alte temperature esterne.

Avere una temperatura più bassa e meno umida permette di affrontare meglio questa stagione e la notte permette di riposare meglio. Ci sono pro e contro, naturalmente, ma in questo articolo vogliamo dirvi che cosa fare se il condizionatore non rinfresca bene l’aria.

Cerchiamo di approfondire l’argomento per non incorrere in spiacevoli problemi. Bastano pochi passaggi e poco tempo per risolvere la situazione probabilmente. Quindi, perché non provare?

Come funziona

In molti si chiedono come fa questo accessorio a rendere così fredda l’aria e qual è il meccanismo al suo interno. È molto semplice. In pratica il condizionatore prende l’aria dall’ambiente e poi la trasforma in aria fredda attraverso compressione.

Molti condizionatori hanno anche la deumidificazione e la pompa di calore. Nel primo caso assorbe le particelle di umidità dell’ambiente circostante e le trasforma in acqua che espelle. Nel secondo caso avviene la formazione di calore tramite un processo di condensazione.

Se il condizionatore non rinfresca bene ecco cosa controllare

Se c’è un problema al condizionatore e questo non fa più aria fredda come dovrebbe e come ha sempre fatto fino a quel momento molto probabilmente apparirà la scritta “errore P7”.

In questo caso la prima cosa da guardare sono i filtri. Spesso molte persone non ci fanno caso e sottovalutano questa parte, ma è essenziale. Il filtro deve essere pulito. Quindi, bisogna togliere i filtri e pulirli sotto acqua corrente sia nella parte interna che in quella esterna.

Potrebbe aiutare aggiungere un po’ di sapone e poi sfregarli tra di loro prima di sciacquarli per bene e non lasciare nessun residuo di prodotto.

Una volta puliti ed asciugati alla perfezione, si dovranno rimettere al loro posto e provare a riaccendere il condizionatore. Di solito, questo ripartirà senza problemi ritornando a fare aria fredda come faceva prima dell’intasamento dei filtri.

Questa è la prima cosa da guardare e il problema più comune che si verifica. Se il problema dovesse continuare, allora sarebbe meglio chiamare un tecnico esperto.

