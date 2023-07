La lista delle 7 malattie che colpiscono più le donne degli uomini

È stato statisticamente provato che alcune malattie colpiscono con maggior frequenza le donne rispetto agli uomini. Continua a leggere per scoprire quali sono.

Ci sono alcune patologie molto diffuse che colpiscono, indistintamente, donne e uomini. Pensiamo ad esempio al colesterolo alto o il diabete. Tuttavia, ci sono anche delle malattie che, statisticamente, colpiscono di più le donne che gli uomini. Tra queste, ovviamente, ci sono le malattie che colpiscono gli organi prettamente femminili. Ma ci sono anche patologie la cui maggior insorgenza tra le donne è dovuta a cause di tipo sociale, biologico o culturale. Il termine “medicina di genere” è stato coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.

Le malattie tipicamente femminili

Per ovvie ragioni, le malattie che colpiscono solo le donne sono quelle che hanno a che fare con l’apparato ginecologico. E quindi: menopausa, irregolarità del ciclo mestruale, cisti ovariche, fibromi, insufficienza ovarica precoce, vaginiti, endometriosi e vulvodinia.

In ambito oncologico sono poi da segnalare i tumori all’utero, alle ovaie e alla cervice. Inoltre, vanno ricordati anche tutti quei disturbi che sono strettamente correlati alla gravidanza, come diabete gestazionale, ipertensione, aborto spontaneo, depressione post partum e i problemi connessi all’allattamento al seno.

La lista delle 7 malattie che colpiscono maggiormente le donne

Malattie prettamente femminili a parte, vediamo ora quali sono le patologie generiche che, a livello statistico, colpiscono più spesso le donne anziché gli uomini. L‘infarto ha un più alto indice di mortalità nelle donne perché, in queste, i sintomi sono meno evidenti che negli uomini. Si tratta infatti di sintomi piuttosto vaghi, come mal di stomaco, senso di affaticamento, mal di schiena… Negli uomini, invece, i segnali di un infarto sono invece molto più improvvisi e importanti, come l’acuto dolore toracico e/o del braccio sinistro.

Anche l’ictus colpisce di più le donne per via del ciclo ormonale. I sintomi più frequenti nelle donne sono senso di malessere, difficoltà a respirare, singhiozzo continuo, nausea e, nei casi più gravi, crisi epilettiche e allucinazioni. Il tumore al seno può venire sia a donne che uomini. Tuttavia, colpisce di più le donne, con oltre 42.000 casi scoperti ogni anno. La prevenzione, in questo caso, è fondamentale.

Anche l’osteoporosi è più tipica nelle donne. La fragilità ossea dipende principalmente da età, menopausa, carenza di vitamina D e di calcio. Se le donne sono più soggette a cadere in depressione, gli uomini le superano in quanto a mortalità per suicidio. Il mal di testa colpisce più le donne in rapporto 3:1 rispetto ai maschi. D’altra parte, le cause dell’emicrania sono fortemente connesse alle variazioni ormonali che le donne subiscono naturalmente per il ciclo mestruale. Infine, la disabilità, che rappresenta il 15% della popolazione mondiale, è più diffusa fra le donne. Ecco, quindi, qual è la lista delle 7 malattie che colpiscono le donne in percentuale superiore rispetto agli uomini.