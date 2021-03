Quando il cane non ha appetito ha quasi sicuramente qualche problema. Può essere momentaneo e allora dopo qualche giorno tornerà mangiare con appetito. Oppure può essere uno stato prolungato di inappetenza. In questo caso, se il cane ha qualche anno e manifesta questi sintomi potrebbe avere alcuni seri problemi. Ecco cosa occorre fare per aiutarlo e non aggravare la situazione.

Se il cane non mangia ci possono essere problemi

Quando il cane non mangia il padrone entra in apprensione. La prima reazione è quella di spingerlo a mangiare, magari inventandosi i metodi più assurdi. Si provano i cibi più vari, pensando che al cane sia venuta a noia la dieta quotidiana. Si può anche arrivare a stargli accanto mentre mangia, magari provando a imboccarlo. Solo quando questi tentativi diventano inutili allora si arriva a capire che il cane può avere un problema si salute. Probabile se l’animale è anziano. Se il cane ha qualche anno e manifesta questi sintomi potrebbe avere alcuni seri problemi.

Se l’inappetenza è passeggera

L’inappetenza può essere passeggera, oppure può perdurare nel tempo. Le cause di mancanza di fame momentanea possono essere varie. Da un dolore fisico legato a qualche problema, ad un disagio psicologico. In questo secondo caso può essere la scomparsa di una persona del nucleo familiare, o disagi legati ad uno spostamento. Oppure per un cambiamento d’abitudini. Anche il caldo fa perdere l’appetito così come la stagione dell’amore. Quando è in calore un maschio può cessare totalmente di mangiare per qualche giorno.

Se l’inappetenza del cane persiste

Ma se l’inappetenza dura più di qualche giorno, allora potrebbero esserci problemi di salute molto più seri. Le cause possono essere molteplici, da una semplice infezione alla bocca, a problemi più seri al fegato. La mancanza di voglia di mangiare viene causata anche da possibili disfunzioni nell’attività dei reni. Ma potrebbe verificarsi anche il caso estremo di possibili cause legate all’insorgere di un’attività tumorale. In questo caso è possibile se il cane è anziano.

Se l’inappetenza prolungata, la migliore cosa da fare è rivolgersi al medico veterinario indicando i sintomi che mostra il cane. In questi casi è bene stare attenti ed essere molto precisi col veterinario. Per esempio ricordando con attenzione da quanti giorni il cane non mangia e magari osservando se non mangia per niente oppure poco.

