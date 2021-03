Cambio di tendenza dell’euro contro il dollaro canadese che potrebbe continuare a rafforzarsi. Quando tutto nei mesi scorsi sembrava puntare verso ulteriori rafforzamenti dell’euro contro le principali valute, nelle ultime settimane sembrano profilarsi scenari diversi.

Frattanto i mercati azionari continuare a salire con il vento in poppa, e al momento non si ravvisano debolezze. E sui mercati valutari si iniziano ad osservare swing che potrebbero portare a nuovi scenari nei prossimi mesi. Sullo scacchiere internazionale inizia a serpeggiare con forza l’ipotesi che si sia all’inizio di una spirale inflazionistica con tutte le conseguenze che ne possano derivare. Questo “fenomeno” potrebbe portare a cambiamenti della politica monetaria delle Banche centrali e a preferire investimenti piuttosto che altri.

Il cambio euro dollaro canadese (EURCAD) ha chiuso giornata di contrattazione del 12 marzo al prezzo di 1,1911. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,4893 ed il massimo a 1,5681. Nel corso dell’anno 2020 invece, il minimo a 1,4263 ed il massimo a 1,5993.

Cosa attendere da ora in poi e quali sono gli obiettivi che potrebbero essere raggiunti?

Cambio di tendenza dell’euro contro il dollaro canadese che potrebbe continuare a rafforzarsi

Le nostre proiezioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 1,51/1,556

area di massimo attesa 1,683/1,705.

Le quotazioni sono andate ben oltre l’area di minimo proiettata e siamo vicini al supporto di 1,4727 indicato nella precedente analisi. Come regolarsi quindi da ora in poi?

La nostra strategia di investimento

Nelle ultime settimane, si sono formati diversi pattern a favore del dollaro canadese che potrebbero mettere in discussione la nostra previsione annuale fin da subito. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,5089, la direzione in corso punta alla rottura al ribasso di 1,4727. Soltanto una chiusura mensile sotto questo livello farebbe variare la tendenza annuale da rialzista a ribassista. Al momento quindi, si consiglia in ottica annuale di attendere sviluppi a bordo campo.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza, stop loss ed obiettivi breve e lungo termine.