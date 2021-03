Nell’immaginario collettivo la scatoletta di tonno ha sempre rappresentato un modo per alimentarsi in calcio d’angolo. Sicuramente uno dei cibi presenti in quasi tutte le nostre case, è da sempre indice di comodità e velocità. Quando una semplice scatoletta di questo cibo può salvare il nostro pasto quotidiano, con qualche idea originale. A maggior ragione, adesso che siamo tornati in zona rossa e la circolazione è decisamente ridotta.

Un’ottima insalata

Una delle spose preferite del tonno è la classica insalata. Non è ancora arrivato il giorno delle loro nozze, che di solito si lega all’estate, ma tonno e insalata hanno sempre il loro perché. Ecco, che ne approfittiamo per proporre un’insalata fatta con alimenti super nutrienti e diversi dal solito. Proponiamo un’insalatona con:

lattuga;

radicchio rosso;

rucola;

tonno;

anacardi;

noci.

È un pasto perfetto, grazie alla completezza di nutrienti, garantiti dalla frutta secca, dal tonno stesso e dalla verdura. Consideriamo, poi, che anacardi e noci sono disponibili in tutti i supermercati in confezioni pronte monouso. Della serie: preparo un pranzo in pochi secondi.

Le polpette di tonno per la gioia dei nostri bambini

Se abbiamo in casa dei bambini, ecco che le polpette di tonno non diventano solo una salvezza, ma anche un piacere. Magari, preparandole assieme a loro, adesso che sono nuovamente a casa da scuola. Possiamo farcirle arricchendole di formaggio, di erba cipollina, di zucchine o melanzane, che ben si sposano con il nostro tonno. E, a proposito di polpette, ecco qualche consiglio nell’approfondimento a fine articolo.

La pasta con tonno limone e panna

Quando una semplice scatoletta di questo cibo può salvare il nostro pasto quotidiano, abbinandola alla classica pasta. Non ci riferiamo ai tradizionali spaghetti con tonno e olive, che comunque rappresentano una bontà. Ma, alla pasta al limone, che troviamo disponibile, soprattutto in versione lunga, nei supermercati. Unita al tonno e alla panna, rappresenta un piatto velocissimo, ma decisamente squisito, che farà la gioia di grandi e piccini di casa.

Approfondimento

