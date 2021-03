L’essere umano si stressa e anche il cane si stressa. Non è vero che i cani, o gli animali in generale, non si stressino. Anche loro hanno i loro momenti bui e spetta a noi aiutarli. Quindi se il cane è stressato ecco i giochi che fanno per lui. Lo stress può essere causato da vari motivi, magari perché sono soli tutto il giorno in casa, oppure perché stanno venendo fuori i dentini, se cuccioli, e ancora magari l’assenza del padrone. Sono tutte situazioni che potrebbero recare stress al nostro Fido, quindi se il cane è stressato ecco i giochi che fanno per lui.

Mordi che ti passa

Il cane tendenzialmente quando è stressato per tranquillizzarsi ha bisogno di mordere degli oggetti. Dato che nessuno vuole la ciabatta o la scarpa rotta, sarà necessario anticipare il tutto e comprare dei giochi per Fido. Questo perché mordere lo aiuta a tranquillizzarsi. Inoltre mordere fa molto bene al cane: alle sue gengive, denti e mandibola. Quindi mi sembra ci siano molti pro e nessuno contro.

I giochi per il cane

Vediamo ora alcuni giochi che si possono trovare sia negozi specializzati per animali sia dal veterinario. Il primo può essere la treccia corda fatta in gomma naturale. Questo strumento è molto utile per l’igiene orale del cane, ma anche per ridurre lo stress. L’unica cosa a cui bisogna fare attenzione è che si potrebbero trovare sparsi per casa pezzi del gioco.

Un altro gioco molto carino può essere il pupazzo di gomma da masticare. Ne esistono di tantissime forme come ad esempio quello fatto a forma di gallina, di anatra oppure di maiale. La cosa migliore da fare, però, sarebbe quella di fornire al nostro Fido più giochi possibili. In questo modo sarà lui a scegliere quello che preferisce. Alla fine è tutta una questione di gusti e preferenze, che anche i cani hanno.

Approfondimento

