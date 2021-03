A Wall Street la salita di Hewlett Packard potrebbe continuare. La società che capitalizza circa 19 miliardi di dollari è attiva nel settore dell’hardware e software e dei servizi collegati all’informatica. Perchè il nostro Ufficio Studi esprime questo giudizio quando molti iniziano a dire che è il momento di uscire dall’azionario?

Facciamo il quadro della situazione.

Mentre tutti tifano contro, Wall Street riprende forza e ora sembra voler puntare a ulteriori nuovi massimi di breve termine. La salita in corso continua a mostrare momentum e ogni ritracciamento continua a essere non solo comprato ma ad autoalimentare nuovi rialzi. Da più parti e lo stesso Warren Buffett anche di recente, si mette l’accento sulla sopravvalutazione di alcuni settori ma nonostante tutto e nonostante i recenti timori di una salita dell’inflazione, i mercati continuano a salire.

Cosa alimenta questo rialzo? Per il momento, a parer nostro, la mancanza di valide alternative ai rendimenti azionari. Qualcosa in verità inizia a preoccupare anche dal punto di vista grafico ed è stata la formazione del recente Hindenburg omen.

La nostra view comunque continua a essere sempre la stessa: entro il mese di agosto di quest’anno, Wall Street dovrebbe lasciare il passo ad un anno di ribassi/fase laterale ribassista.

Torniamo al nostro argomento principale.

A Wall Street la salita di Hewlett Packard potrebbe continuare

Il titolo (NYSE:HPE) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 14,86 +0,34%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 11,53 ed il massimo a 15,06.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un fair value a 15,12 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo di circa 19,50.

Il titolo inoltre distribuirà anche un interessate dividendo (attuale dividend yied al 3,24%).

La strategia di investimento

Per chi possiede il titolo mantenere con stop loss di lungo termine a 11,52 ed obiettivo grafico da raggiungere in 1/3 mesi in area 18 dollari.