Questa prima parte del 2022 non è stata molto positiva per il titolo Eurotech che si colloca al penultimo posto della classifica dei peggiori titoli del suo settore di riferimento con una performance negativa di -35% circa. E pensare che negli ultimi cinque anni, nonostante tutte le recenti vicissitudini, è comunque il migliore tra i suoi competitors con una performance di oltre il 100%.

Adesso la tendenza in corso è al ribasso. Tuttavia, se i supporti dovessero reggere il ribasso di Eurotech potrebbe essere giunto al capolinea. Come si vede dal grafico, da un po’ di settimane le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 3,2157 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una discesa delle quotazioni almeno fino in area 2,70 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 1,35 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 3,761 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 4,07 euro. A seguire gli altri obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

La valutazione sul titolo Eurotech

Dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Eurotech risulta essere sopravvalutato. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Tuttavia, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione dei prezzi attuali di oltre l’80%. Per gli analisti, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Per il futuro, c’è un settore molto importante nel quale Eurotech ha fatto da apripista e ha ancora un ruolo molto importante. Stiamo parlando della guida autonoma, come ha recentemente spiegato all’Ansa l’amministratore delegato della società. Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, quindi, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Per concludere riportiamo un aspetto molto importante che riguarda l’azienda Eurotech. Il suo indice di liquidità è superiore a 2 a testimonianza di una solidissima situazione finanziaria. Nel suo settore di riferimento è secondo solo a quello di Antares Vision. Nel caso di Eurotech, però, c’è il plus dell’avere un rapporto debito/capitale che si aggira intorno al 20%. Per Antares Vision, invece, siamo intorno al 50%, un livello comunque eccezionale.

Se i supporti dovessero reggere, il ribasso di Eurotech potrebbe essere giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Eurotech (MIL:ETH) hanno chiuso la seduta del 13 giugno a 3,338 euro, in ribasso del 3,30% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Lettura consigliata

Sulle Borse europee tira aria di tempesta e Piazza Affari potrebbe crollare fino a questo livello di prezzo