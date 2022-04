Ormai il telefono, o meglio lo smartphone, è una sorta di prolungamento del nostro braccio. È impensabile uscire di casa senza e non possiamo farne assolutamente a meno. Lo utilizziamo per rimanere in contatto con amici, famiglia e colleghi di lavoro. Per passare il tempo quando ci aspettano lunghe attese, guardando video divertenti o tutorial vari. O anche per giocare a quei mini videogiochi che tanto ci appassionano.

Per fare tutto questo, quando siamo fuori casa, abbiamo bisogno di una buona connessione internet. I giga inclusi nella promozione sottoscritta con il nostro operatore sono fondamentali. E guai a rimanere senza, ci sentiremmo tagliati fuori dal Mondo.

Se i giga del telefono finiscono subito, la colpa potrebbe essere di questa funzione automatica che va disattivata per risparmiare

Ma a tanti sarà sicuramente capitato almeno una volta di esaurire completamente i giga inclusi. Presi dal panico abbiamo ricaricato il credito e attivato una promozione temporanea per rimediare. Il fatto è che queste promozioni con giga aggiuntivi sono spesso estremamente costose. Oltre a garantirci pochi giga in più, che puntualmente esauriamo dopo pochissimo tempo. Ma come è possibile che alcuni mesi consumiamo più giga del solito?

Come rimediare con un piccolo trucco

Non sappiamo mai se prendercela con l’operatore di turno o con tutte le applicazioni del nostro telefono. In realtà, il consumo dei giga dipende molto proprio dal traffico in download che utilizziamo. Alcune applicazioni, come alcuni video, consumano molto di più perché hanno risoluzioni più alte. Ma c’è una cosa a cui non abbiamo mai pensato e che in realtà ci fa consumare tanti giga senza saperlo. L’aggiornamento automatico delle applicazioni è uno dei colpevoli nascosti che ci fa esaurire tanti giga. E succede sia che abbiamo un telefono Android che un iPhone, quasi allo stesso modo.

L’impostazione predefinita prevede l’aggiornamento delle app automatico, sia con traffico dati che WI FI. Ovunque ci troviamo, il nostro telefono aggiornerà l’applicazione di turno non appena sarà disponibile. E se abbiamo tante applicazioni e navighiamo sempre con la connessione dati, i giga si esauriranno subito.

Per ovviare a questo problema basterà andare nelle impostazioni. Possiamo disattivare completamente gli aggiornamenti automatici, passando alla modalità manuale. Quindi, solo entrando nell’App Store o in Google Play Store vedremo quali app hanno aggiornamenti disponibili. Oppure possiamo selezionare l’opzione “aggiornamento automatico solo WI FI”, escludendo la connessione dati.

Disattivando l’aggiornamento automatico, inoltre, andremo anche a preservare la carica della batteria dello smartphone. Oltre al fatto che questa è anche una delle soluzioni per velocizzarlo quando abbiamo bisogno di prestazioni ottimali. Non dovendo scaricare gli aggiornamenti sulla rete mobile, in genere più lenta del WI FI di casa, sarà più veloce.

Quindi, se i giga del telefono finiscono subito, non prendiamocela immediatamente con il nostro operatore. Disattiviamo questa funzione, soprattutto se passiamo tanto tempo fuori casa. Noteremo subito la differenza nei consumi e non dovremo acquistare giga aggiuntivi.

Approfondimento

Se la batteria del nostro iPhone si scarica troppo velocemente probabilmente facciamo questo errore