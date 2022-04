A volte non ci accorgiamo di quanto sia indispensabile un prodotto finché non ci ritroviamo senza. Tuttavia, se c’è una cosa che sicuramente non manca nelle case di nessuno è la carta igienica. Possiamo considerarlo un bene primario, perché lo usiamo quotidianamente e non ne possiamo proprio fare a meno. Che sia profumata, triplo strato, più o meno soffice, la carta igienica è davvero indispensabile. Molti di noi vanno al risparmio e decidono di sceglierne un tipo qualunque, mentre altri la scelgono con cura e sono affezionati ad alcune marche. C’è chi usa la carta igienica anche in modi diversi e non soltanto quando va in bagno. Infatti, possiamo usare questo prodotto e il suo rotolo per le pulizie di primavera o per tenere impegnati i bambini in attività creative. Oggi invece vogliamo spiegare come della semplice carta igienica possa risolvere un problema tanto comune quanto doloroso.

Sembra incredibile ma basterebbe un po’ di carta igienica per risolvere in pochi secondi questo fastidioso problema che affligge molte persone

Colpisce uomini e donne indistintamente: il dolore ai piedi provocato dalle scarpe può essere davvero doloroso. A chi di noi non è mai successo di comprare un paio di scarpe scomode, strette e che stringono il piede in modo innaturale? Purtroppo, ci sono delle occasioni in cui indossare scarpe scomode è quasi inevitabile. Che siano con il tacco o meno, se siamo costretti a camminare usando scarpe scomode potremmo soffrire parecchio. Dal classico male ai piedi alle dolorosissime vesciche, il risultato sarà comunque quello di soffrire per diversi giorni. Fortunatamente, la carta igienica potrebbe aiutarci a risolvere questo problema.

Come fare

Se non possiamo fare a meno di indossare scarpe scomode, il segreto sarebbe quello di mettere uno strato di carta igienica sulla suola della scarpa. Alcuni semplici strati potrebbero bastare ad alleviare il dolore che proviamo indossando le scarpe che ci fanno male, sia con tacco, sia senza. La carta creerebbe una sottile barriera tra il piede e la suola della scarpa e ci permetterà camminare con maggiore disinvoltura. Possiamo usare la carta igienica nelle scarpe non solo sulla suola, ma anche in prossimità delle zone più vulnerabili e a rischio vesciche. Ad esempio, vicino all’alluce, in particolare per chi soffre di alluce valgo, oppure dal retro tallone. Noteremo subito la differenza e potremo camminare senza provare dolore.

Consiglio

Sembra incredibile ma basterebbe davvero poco per non avere più male ai piedi. Per rendere ancora più efficace questo semplice rimedio, consigliamo di realizzare uno spray da vaporizzare sulla carta prima di indossare le scarpe. Uniamo 4 gocce di olio essenziale di rosmarino ed un cucchiaino di bicarbonato in poca acqua. Misceliamo il tutto e spruzziamolo sulla carta igienica. Una volta asciutta, mettiamo la carta nelle scarpe ed indossiamole. In questo modo, aiuteremo i piedi a mantenersi più sgonfi e meno stanchi.

