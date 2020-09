Vuoi pagare meno tasse? Cambia l’oggetto sociale. Ti spiego come

In un articolo precedente abbiamo visto un modo legale per pagare meno tasse. In questo affronteremo il tema dell’oggetto sociale da scrivere nello statuto della SRL.

L’oggetto sociale deve contenere il massimo delle attività possibili

Il notaio ed commercialista ti hanno certamente spiegato che in questa parte dello statuto societario devi scrivere il mestiere o i mestieri che svolgerà la tua società. Probabilmente ti hanno anche detto che occorre identificare per bene ciò che farai con la società, poiché non puoi “fare tutto”.

In realtà un imprenditore scaltro fa in modo che nel suo oggetto sociale, oltre alla propria attività preponderante siano contenuti tutti una serie di punti che allarghino molto il campo di azione

Vuoi pagare meno tasse? Cambia l’oggetto sociale e ti spiego come

Perché dovresti preferire un oggetto sociale molto ampio piuttosto che breve, conciso e chiaro, come suggerisce la maggior parte dei notai?

Perchè per esercitare un certo tipo di attività, o per dedurre un certo tipo di costi, le fatture devono essere inerenti all’oggetto sociale dell’impresa.

Se non lo fossero, si rischierebbe di commettere illeciti fiscali, poiché verrebbero inseriti nella contabilità una serie di giustificativi non coerenti con quanto è riportato alla CCIAA (camera di Commercio) e con il codice Ateco del quale si è richiesta l’attribuzione.

Operando sulla base di un oggetto sociale molto ampio) diventa più facilmente giustificabile la deduzione dall’imponibile una serie di costi.

Altro motivo è rappresentato dal fatto che qualora negli anni decidessi di cambiare il core business dell’attività, potresti tranquillamente evitare di tornare dal notaio.

Ti basterà comunicare alla CCIAA che stai svolgendo in modo primario anche il nuovo settore e/o cambiare il loro codice ATECO. In questo modo eviterai i costi di un nuovo atto notarile.