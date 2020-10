Può essere piccolo o grande, ma questa la dovete sapere assolutamente. Perché se hai dell’adesivo sul citofono, inizia a preoccuparti per la tua casa. Solitamente si trova accanto ai cognomi sui citofoni. Ma perché? Cosa significa? Ci sono varie leggende: alcuni dicono che è tipo un messaggio tra ladri. Altri dicono che invece va a indicare quella casa nello specifico. Insomma l’adesivo può significare molte cose, spesso a noi sconosciute, ma questa cosa non lo è.

L’errore che tutti commettiamo

Quando stiamo rientrando in casa, se abbiamo le chiavi, raramente controlliamo il citofono. Insomma perché dovremmo suonare il campanello se abbiamo le chiavi? Be’ se ti cade l’occhio e se hai dell’adesivo sul citofono, inizia a preoccuparti per la tua casa. Perché dovete sapere che esiste una banda di ladri che utilizza questa tecnica per svaligiare le vostre case. E sappiate che lo hanno già fatto. La tecnica consiste nel mettere dell’adesivo sui citofoni e se il proprietario lo rimuoveva, allora significava che i proprietari erano presenti. In caso contrario, significava che la casa era libera.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Durante il periodo di quarantena, moltissime case sono rimaste chiuse perché molti cittadini hanno deciso di tornare nelle proprie città dalla famiglia. Oppure, con le vacanze estive i grossi agglomerati urbani si sono svuotati. Quindi una situazione perfetta per i ladri, che potevano entrare in casa essendo certi dell’assenza del proprietario.

La storia realmente successa dell’adesivo sul citofono

Questa che vi abbiamo raccontato non è finzione, ma pure realtà. È successo infatti a Milano, dove sono state arrestate sette persone. Queste, secondo la ricostruzione delle indagini, sono responsabili dei furti in casa nel capoluogo lombardo. E quale tecnica hanno utilizzato? Proprio quella dell’adesivo. Infatti applicavano sui citofoni dell’adesivo e se questo veniva rimosso lasciavano perdere. Ma se nessuno lo toglieva, entravano in casa e rubavano tutto quello che era possibile.

Perciò, se hai dell’adesivo sul citofono, inizia a preoccuparti per la tua casa.

Approfondimento

Ti copiano la sim e ti svuotano il conto. Come proteggersi.