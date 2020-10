Per una festa con apericena a sorpresa ecco le idee e le ricette fai da te. Perché quella dell’apericena, anche in Italia, è un’usanza ormai ampiamente diffusa. Specie quando sono i giovani ad organizzare la festa a sorpresa.

Che è in particolare a base di stuzzichini, e precede la cena. Così come, spesso, l’apericena sostituisce la cena stessa. Non solo quando questa è organizzata a casa. Ma pure nei locali notturni e nei ristoranti. Ecco allora le idee e le ricette fai da te per una festa con apericena a sorpresa. Per stupire gli invitati ed anche il festeggiato.

Le idee e le ricette fai da te per una festa con apericena, ecco cosa portare a tavola

In genere l’apericena è caratterizzata dalla presenza ai tavoli di tanti cibi gustosi e sfiziosi. Che devono essere tagliati sempre in piccole porzioni. In questo modo gli invitati possono come minimo assaggiare tutto. Ed allora spazio per l’apericena a piccoli tranci di torte salate ed a polpettine. Ma anche piccoli tranci di focacce, rotolini di frittate e cubetti di rustici realizzati con la pasta sfoglia.

Inoltre, se l’apericena sostituisce il pasto principale serale si può fare una cosa. E cioè di portare a tavola tanti altri cibi sfiziosi. Per la cui preparazione serve, peraltro, poco tempo. Ad esempio, le uova sode ripiene. Spiedini freddi con prosciutto, mozzarella e melone. Ed anche cibi dolci e golosi. Per esempio, il classico ciambellone della nonna. Portato a tavola tagliato a tocchetti oppure a fettine sottili.

Tanti cibi gustosi e sfiziosi, attenzione alle bevande e all’allestimento

Portare tanti cibi gustosi e sfiziosi per una festa con apericena a sorpresa è una condizione necessaria. Ma non sufficiente, in quanto bisogna fare attenzione ad altri due aspetti. Prima di tutto, all’allestimento. Per esempio, utilizzando tovaglie di carta carine e tovaglioli colorati.

Così come sono importanti pure le bevande. Non limitandosi solo a comprare bevande analcoliche ed, eventualmente, anche alcoliche. Ma preparando pure un’ampia varietà di aperitivi e di drink sfiziosi. Dal fruit punch al cocktail tropical. E passando per lo spritz analcolico. In tal modo la festa con apericena a sorpresa sarà sempre perfetta. Pure quando si devono festeggiare ricorrenze importanti come i compleanni.