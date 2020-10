Esiste una dieta che ci fa mangiare tutti i carboidrati che vogliamo a cena. L’idea di metterci a dieta spesso ci fa rabbrividire. Sedano per cena e addio pasta. Non tutte le diete, però, sono così restrittive. Alcune permettono di mangiare un gran numero di carboidrati. Una di queste è la dieta Rawtill4, che letteralmente significa “crudo fino alle quattro”. Vediamo in cosa consiste la dieta che ci fa mangiare tutti i carboidrati che vogliamo a cena.

La controversa storia della dieta Rawtill4

Bisogna iniziare col dire che questa dieta è in uguale misura amata e odiata. C’è, infatti, chi dice di aver ottenuto risultati fantastici e chi, al contrario, è perfino ingrassato mangiando in questo modo. Questa dieta ha anche una “madre” controversa. È stata, infatti, sviluppata da una youtuber australiana che dice di aver perso circa 20 kg mangiando tantissimi carboidrati. Bisogna però tenere contro di un paio di cose.

La creatrice di questa dieta è molto attiva e spesso consiglia dosi che vanno bene per gli atleti. Mangiando quanto lei rischieremo davvero di ingrassare! Se questo articolo vi interesserà e vorrete provare a mangiare in stile Rawtill4 dovrete quindi tenere in mente che è ok fermarsi quando vi sentite sazi.

A cena tutti i carboidrati che vogliamo

In cosa consiste però questa dieta? Per prima cosa bisogna dire che Rawtill4 è una dieta vegana e high carb, cioè ricca di carboidrati. I cibi previsti, a ben vedere, sono quasi solo frutta, verdura e carboidrati. Siccome questa dieta è crudista nella prima parte della giornata, non servirà cucinare cibi per due pasti su tre. Spesso colazione e pranzo includeranno, quindi, grandi quantità di frutta.

Quest’ultima può essere consumata sotto forma di smoothie o fresca. Le quantità devono essere comunque abbondanti per poter soddisfare il nostro fabbisogno calorico! Dopo le quattro, cioè per cena, si può invece passare ai cibi cotti. Anche in questo caso, bisogna puntare su cibi ricchi di carboidrati quali patate, pasta, riso e verdure. Questi vanno, tuttavia, cucinati in modo sano senza, cioè, troppo olio, troppe fritture o eccessivi condimenti provenienti da grassi non sani.