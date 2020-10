Maledetta tecnologia! Bisogna sempre stare al passo con i tempi ed essere sempre super informati per evitare che succeda qualcosa. Che cosa? Tipo il conto corrente svuotato tramite telefono. Ecco la truffa sim swap, veloce che nemmeno te ne accorgi. In un attimo tutti i soldi sul tuo conto corrente saranno spariti. Come per magia, ma non la magia buona, quella cattiva.

Che succede e come funziona?

Cerchiamo ora dunque di capire precisamente cos’è lo sim swap. Letteralmente significa sostituzione della sim. I cybercriminali clonano la sim e si impossessano del numero di telefono della sua vittima. Questa è lo sviluppo di una truffa già presente, dove venivano sottratte le credenziali d’accesso della banca e via rubavano tutti i soldi.

Come tutti ormai sapete le banche cercano di combattere le truffe online ogni giorno. Infatti quando fate acquisti su web, come ad esempio treni, aerei o anche la spesa, la banca vi manderà un codice segreto con cui potrete portare a termine il pagamento. Senza questo codice il truffatore non può fare nulla, ma se il truffatore ha clonato il vostro telefono vuol dire che lui vede quel codice.

Conto corrente svuotato tramite telefono. Ecco la truffa sim swap

Praticamente il truffatore si reca in un negozio di telefonia con documento falso e sposterà tutti i dati della tua sim su una nuova. In questo modo il numero sarà uguale, ma lui ne avrà il controllo e voi non più. E qua ripeto il concetto di: “Maledetta tecnologia”. Se vi rendete conto dunque che la vostra rete telefonica è stata scollegata, contattate subito il vostro operatore. Chiedete i motivi, e soprattutto se vi è stata una richiesta di scollegamento da parte di qualcuno. Controllate poi tutti i giorni i movimenti sul conto corrente. In questo modo vi accorgerete subito se c’è qualcosa che non va.