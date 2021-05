Passiamo ore e giorni a pulire casa nostra. Vorremmo che ogni volta che ci entriamo il profumo di pulito ci accolga e ci faccia sentire desiderati. Oltre ad evidenti questioni di igiene e di salute, avere una casa pulita e profumata è un segno d’amore. Certo, amore verso i proprio cari, verso i famigliari, figli, mariti, mogli e anche amanti.

In realtà, questo genere di sentimento è soprattutto un vero e proprio atto d’amore verso noi stessi. Quindi, in moltissimi tra di noi, hanno già optato per la scelta di mettere questa pianta in salotto. In questo modo, la casa sarà sempre profumata e pulita. Sì, ma non proprio tutta.

C’è, infatti, un posto della casa in cui la pulizia e l’odore di pulito sembrano durare meno che altrove. Parliamo del bagno, quel posto in cui anche le piastrelle bianche ci ricordano che non siamo proprio bravissimi a pulire. E nel bagno ci sono gli asciugamani. Che bello arrivare in una camera d’albergo e trovarli profumati e puliti! Come fare per avere la stessa sensazione a casa? Se gli asciugamani puzzano è colpa di questo grave e comunissimo errore che facciamo tutti.

Si asciugano

Gli asciugamani servono essenzialmente a ciò che dicono già con la loro parola. Quando ci laviamo, le mani o il corpo, li usiamo naturalmente per asciugarci. E dato che appena lavati siamo puliti, pensiamo che gli asciugamani trattengano solo il nostro nuovo odore di pulito. Poi, passano le ore, e grazie alla finestra che lasciamo aperta, si asciugano e sono di nuovo pronti all’uso.

Ma non si lavano

Tuttavia, si asciugano ma non si lavano da soli. Anche se ci sembra che siano puliti, dobbiamo comunque andare a rilavarli. Almeno una volta a settimana, infatti, anche se non ci sembra che emettono un cattivo odore, dobbiamo assolutamente ricordarci di lavarli. Se gli asciugamani puzzano è colpa di questo grave e comunissimo errore che facciamo tutti.