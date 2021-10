Chiedere i servizi INPS senza PIN è ancora più facile dall’1 ottobre 

Da tempo si sapeva che dal 1° ottobre 2021 non sarebbe stato possibile accedere ai servizi online INPS mediante il PIN. Le uniche eccezioni riguardano i PIN rilasciati ai residenti all’estero che non hanno un documento di riconoscimento italiano. Oggi si è passati, infatti, alle credenziali digitali (ma lo stesso vale, ad esempio, anche per l’Agenzia delle Entrate).

Un bel problema per gli utenti non abituati ad operare con le nuove tecnologie.

Per superare l’inconveniente, oggi esistono due alternative. Una prima soluzione è arrivata il 12 agosto, quando l’INPS ha pubblicato la circolare n. 127 che introduceva la delega dell’identità digitale. Cioè consente a una persona di fiducia di operare in nome e per conto del delegante nei confronti dell’Istituto di Previdenza. In questo caso si compila il modello cartaceo “AA08”, da consegnare allo sportello INPS del territorio.

Con il messaggio INPS 3305 del 1 ottobre, l’Ente di Previdenza ha reso ancora più agevole la delega digitale. Infatti, da ottobre l’utente che ha credenziali digitali può procedere a registrare e/o revocare la delega digitale direttamente online.

Pertanto, per chiedere i servizi INPS senza PIN è ancora più facile dal 1 ottobre, in quanto per alcuni utenti viene meno la necessità di recarsi allo sportello.

Il contenuto del messaggio n. 3305 del 1° ottobre

Dunque, chi dispone di credenziali elettroniche può registrare o revocare direttamente online una delega a una persona di sua fiducia. Si ottengono anche in questo modo tutti gli effetti di cui alla circolare 127/2021. Tutto questo a decorrere dalla data del 1° ottobre.

Ricordiamo che per identità digitale s’intende il possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Per procedere online, il delegante accederà anzitutto con le sue credenziali al servizio online che è disponibile nell’area riservata “MyINPS”. Poi occorre scegliere la sezione “Deleghe identità digitali” ed inserire gli estremi personali e il codice fiscale della persona che farà da delegato.

La delega risulterà immediatamente operativa. Inoltre è possibile inserire anche una scadenza alla delega che si sta concedendo. L’avvenuta delega comparirà immediatamente anche al delegato se anch’egli dispone di contatti telematici certificati.

Chiedere i servizi INPS senza PIN è ancora più facile dall’1 ottobre

Il messaggio precisa, inoltre, che la delega concessa online avrà una durata minima di 30 giorni. Un’eventuale revoca entro questo termine non potrà avvenire da remoto, ma solo presso o sportello dell’INPS del territorio.

Inoltre il numero massimo di deleghe in capo al delegato non possono essere più di 3. Questo limite vale a prescindere se esse siano state concesse online o allo sportello dell’INPS, secondo le modalità operative previste dalla circolare 127/2021.

Il limite delle 3 deleghe non vale invece per le deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno. Inoltre, tutti questi soggetti possono inviare la documentazione, firmata digitalmente, alla struttura INPS del territorio di competenza anche tramite PEC.

Approfondimento

