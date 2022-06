Ci sono dei luoghi in Italia che possono davvero sconvolgerci. Grazie alla bellezza e alla meraviglia della natura e dei paesaggi, il Bel Paese si presenta davvero come ottava meraviglia del Mondo. Ci sono, tra l’altro, alcuni posti nascosti che potrebbero catturarci con le loro fantastiche curiosità tutte da scoprire. E alcuni di questi sono, sfortunatamente, ancora poco noti alla maggior parte delle persone. Nella lista, troviamo anche un angolo di paradiso che dovremmo assolutamente visitare e che si trova nella magnifica terra pugliese, nota anche per delle meravigliose grotte da scoprire.

Una meraviglia paradisiaca in cui lasciarsi incantare dalla bellezza della natura

La Puglia è famosa per il suo mare incredibile e per le città ricche di arte, storia e tradizione. Ma c’è un luogo ancora poco noto che ci farà letteralmente innamorare. Stiamo parlando del Lago di Lesina. Accanto al borgo, che si trova in provincia di Foggia, questo specchio d’acqua cristallino è silenzioso e sembra ideale per vivere il relax e la tranquillità appieno. Si potrà davvero apprezzare il lago anche grazie alle gite organizzate. Infatti, sarà possibile partecipare a un tour in barca dove ammirare tutte le bellezze nascoste in questo luogo.

Uno specchio d’acqua cristallino e brillante in cui immergersi estasiati dalla bellezza in questo luogo incantato nel meraviglioso sud Italia

Il Lago di Lesina è, in realtà, più una laguna. La distesa d’acqua che ci si presenterà davanti agli occhi, è come uno spicchio separato dal mare dal Bosco Isola, una lingua di terra che dà un tocco in più al paesaggio. Il lago ha una profondità di poco più di 1 metro e si mostra perfetta per le tranquille giornate durante la stagione estiva. Anche la pesca è un’attività molto presente nel luogo.

Inoltre, nei dintorni del lago, potremmo visitare il Museo etnografico e quello naturalistico, così da avvicinarci alle tradizioni del posto. Se volessimo visitare il borgo, ci ritroveremmo circondati da casolari bianchi e vicoli caratteristici e rustici, che ci daranno l’impressione di essere in una piccola fiaba. Inoltre, potremo visitare la Cattedrale della Santissima Annunziata. Potremo alternare le passeggiate nel borgo a quelle sul lago, che ci regalerà tramonti mozzafiato. Perciò, facciamoci ammaliare da uno specchio d’acqua cristallino e brillante dove tuffarsi durante questa estate.

