Cosa c’è di meglio di una giornata in riva al mare? Con l’arrivo della bella stagione la spiaggia ci tenta sempre di più, e se ne abbiamo la possibilità, passare qualche ora sulla sabbia ci farà bene non soltanto al corpo ma anche allo spirito.

Le giornate in spiaggia hanno però una controindicazione che tutti conosciamo fin troppo bene: sembra impossibile liberarsi della sabbia anche quando torniamo a casa.

Nonostante i nostri tentativi di scuotere i teli, gli asciugamani e i vestiti, e di pulirsi i piedi prima di entrare, sembra che la sabbia riesca comunque a infilarsi in ogni angolo.

Ma niente paura, se ci ritroviamo la sabbia dappertutto quando torniamo dalla spiaggia proviamo questo trucchetto per lasciarla alla porta e non contaminare la casa.

Scuotere vestiti e asciugamani spesso non basta

Per eliminare la sabbia che ci portiamo addosso possiamo utilizzare alcune semplici regole. Innanzitutto, quello di cambiarsi i vestiti e le scarpe nell’ingresso di casa, senza addentrarsi verso le camere da letto, e di dirigerci dritti verso la doccia una volta varcata la soglia.

Ma molto spesso questi accorgimenti non bastano. Servono le maniere forti. Se ci ritroviamo la sabbia dappertutto quando torniamo a casa dalla spiaggia proviamo questo semplice trucchetto per lasciarla alla porta e non contaminare la casa.

Teniamo a portata di mano una mini-aspirapolvere

Qual è lo strumento che ci può aiutare a liberarci dalla sabbia prima che varchi la porta di casa? Semplicissimo: un piccolo aspirapolvere a mano. Proprio così, questo strumento è miracoloso non soltanto per pulire le briciole dal tavolo o eliminare le ragnatele dagli angoli meno accessibili, ma anche per eliminare la sabbia da vestiti, borse e scarpe quando torniamo dalla spiaggia. Teniamo un piccolo aspirapolvere carico e pronto a entrare in azione vicino alla porta di casa, e le nostre vacanze diventeranno subito più piacevoli.

Attenzione a non portarsi a casa altro oltre alla sabbia quando andiamo in spiaggia. In particolare, non raccogliamo le conchiglie che non conosciamo bene. Ce n’è una che potrebbe portare conseguenze molto serie: non raccogliere mai questa conchiglia, le conseguenze potrebbero essere mortali.