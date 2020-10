A molti di noi è capitato di raccogliere le conchiglie che troviamo sulla spiaggia. Sono uno dei souvenir più belli ed economici da portarci a casa. Ma lo sapevi che alcune conchiglie possono ospitare animali velenosi? Alcuni molluschi possiedono veleni così potenti da poter provocare la morte di un essere umano.

Non raccogliere mai questa conchiglia, le conseguenze potrebbero essere letali.

Il cono dal veleno mortale

La conchiglia più mortale degli oceani è il cono. Si tratta di una grande famiglia di molluschi (Conidae) che comprende diverse specie. Esse sono diffuse in tutti i mari del mondo.

Questi molluschi producono conchiglie molto colorate, che si trovano spesso in vendita nei negozi di souvenir. Potrebbe capitarti di trovarle sulla spiaggia o mentre fai un’immersione. Se la vedi, non raccogliere mai questa conchiglia, le conseguenze potrebbero essere mortali. Infatti potrebbe ancora ospitare il mollusco.

I coni possiedono un veleno estremamente potente, che iniettano nelle loro prede tramite una proboscide. Dato che questi gasteropodi si muovono lentamente, il veleno deve essere abbastanza forte da uccidere la preda sul colpo e impedirle di scappare.

È per questo che possono essere pericolosi anche per gli esseri umani.

Ma la cosa peggiore che potremmo non accorgerci di essere stati punti fino a quando non è troppo tardi. Il veleno dei coni, infatti, contiene anche un analgesico naturale. I coni più velenosi possono provocare la morte di un essere umano in appena cinque minuti. Per di più, è molto difficile produrre un antidoto, perché ogni specie di cono produce un veleno dalle caratteristiche diverse, e non c’è un antidoto efficace che funzioni per tutte.

Anche se per fortuna non tutte le specie sono mortali, le conseguenze di una puntura sono sempre molto spiacevoli. Infatti potrebbero causare infiammazione, dolore, e difficoltà respiratorie.

Un motivo in più per non raccogliere mai una conchiglia viva, lasciamole al mare!