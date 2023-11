Se cerchi una casa esclusiva ai piani alti ecco 5 esempi di attico a meno di 150.000 euro

L’attico è simbolo di prestigio, lusso ed esclusività. Una casa all’ultimo piano con vista mozzafiato è il sogno di molti che potrebbe essere realizzato anche spendendo meno di 150.000 euro. Se cerchi una casa esclusiva ora illustriamo delle soluzioni.

Se sognate di vivere in una casa spaziosa, luminosa e panoramica, forse la soluzione ideale per voi è un attico. Si tratta di una tipologia di appartamento di grande metratura, situato all’ultimo piano di un edificio, che offre servizi esclusivi e rifiniture di pregio. Ma cos’è esattamente un attico, quali sono le sue caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di abitare in un appartamento all’ultimo piano? Ecco alcuni esempi di attico che costano meno di 150.000 euro.

Se cerchi una casa esclusiva in città, la soluzione è un attico

Con il termine attico si definisce una particolare tipologia di appartamento di grande metratura solitamente situato agli ultimi piani di prestigiosi edifici o grattacieli. Questa posizione garantisce una maggiore privacy, una migliore vista e una maggiore esposizione alla luce naturale rispetto agli altri appartamenti dello stesso edificio. Un attico è spesso caratterizzato da servizi esclusivi e rifiniture particolarmente lussuose. Può occupare l’intero piano dell’edificio, oppure essere costituito da due o più unità immobiliari unite tra loro. Generalmente è dotato di materiali e arredi di alta qualità, che ne esaltano il valore e il prestigio.

I vantaggi di abitare in questi immobili

Lusso e prestigio sono due qualità che distinguono un attico. Ma abitare in questa soluzione porta anche dei vantaggi pratici, la privacy, per esempio. Un attico garantisce una maggiore riservatezza e tranquillità rispetto agli altri appartamenti, in quanto non ha appartamenti al piano superiore. Spesso, la presenza della terrazza consente di godere di uno spazio all’aperto unico ed esclusivo, magari con una vista invidiabile sulla città. Un attico ha una maggiore esposizione alla luce naturale, grazie alla sua posizione elevata e alle ampie finestre o vetrate che spesso lo caratterizzano.

Indiscutibilmente questa abitazione è considerata una soluzione di lusso e di classe, che riflette lo status sociale e il gusto estetico dei suoi proprietari. Ma proprio per questo molti pensano che il costo di un attico sia inavvicinabile. In realtà non è sempre così.

Ecco dove trovare un attico a meno di 150.000 euro

Spesso un attico ha un prezzo di vendita molto elevato, che dipende dalla metratura, dalla posizione, dalle rifiniture e dai servizi offerti. In media, il costo di un attico in Italia si aggira intorno ai 3.000 euro al metro quadrato, ma può arrivare anche a superare i 12.000 euro al metro quadrato per esempio a Milano. Eppure non è impossibile trovare attici a prezzi anche inferiori a 150.000 euro. Ovviamente non nel centro delle grandi città come Milano, Roma o Firenze e Bologna.

Abbiamo fatto una ricerca tra i vari portali* di offerte immobiliari e abbiamo trovato alcune soluzioni a meno di 150.000 euro. Per esempio a Torino, in zona Parella, potete trovare un attico di 55 metri quadrati, con terrazzo, all’ottavo piano. L’appartamento ha un prezzo di 159.000 euro. A Roma, in zona Ponte di Nona, potete trovare un attico di 65 metri quadrati, 3 locali, ristrutturato internamente nel 2021. L’appartamento ha un prezzo di 149.000 euro.

Altre 3 interessanti soluzioni in grandi città o vicino

A Vicenza nel Villaggio dei Fiori, al momento della scrittura dell’articolo era in vendita un attico di 90 metri quadri, esposizione su tutti e 4 i lati. Il prezzo richiesto era di 150.000 euro. A Senago in provincia di Milano, si oteva trovare un attico di 75 metri quadri recentemente ristrutturato. L’immobile è messo in vendita a 99.000 euro.

Infine a Cagliari nel Comune di Sestu, si poteva trovare in vendita un attico di 80 metri quadrati finemente rifinito. L’immobile ha 4 locali e viene messo in vendita a 129.000 euro.

Questi sono solo alcuni esempi di attici in vendita in Italia sotto i 150.000 euro, ma ce ne sono molti altri che puoi scoprire con una semplice ricerca online. Ma se cerchi una casa esclusiva e non hai problemi di budget, puoi comprare l’attico in cui viveva Gianni Agnelli quando era a Roma.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)