Se è vero che l’occasione fa l’uomo ladro, allora è comprensibile come da mesi sia in atto una sorta di fuga verso il reddito fisso. La liquidità non rende nulla e prevede comunque delle spese, per cui si studiano alternative sul come azzerarle e magari recuperare qualcosa. Ad esempio se cerchi un conto deposito vincolato che renda almeno il 5% annuo lordo e far fruttare i soldi valuta queste 3 proposte.

Forse il guadagno netto non sarà in grado di coprire dall’attuale tasso di inflazione, ma intanto rappresenta una svolta. Si passa dalla liquidità infruttifera al capitale capace di generare delle piccole rendite periodiche o a scadenza.

Il conto deposito vincolato

Innanzitutto non va confuso con il conto corrente, al quale invece si appoggia per il trasferimento della liquidità da e per verso di esso. Conto deposito (CD) e c/c possono appartenere alla stessa banca emittente o a due intermediari differenti. Al riguardo molto dipende dalle condizioni poste dalla banca emittente il CD. In alcuni casi, infatti, quest’ultimi sono riservati ai soli clienti che aprono un c/c ordinario e poi decidono di valorizzare la liquidità in eccesso.

I CD possiamo classificarli in base alla presenza o meno del vincolo, la possibilità di scioglierlo anzitempo, la durata, la periodicità degli interessi, la presenza di promo speciali. Nel loro insieme valgono a rendere un prodotto più o meno conveniente a parità di durata e profilo di rischio ma emesso da una banca concorrente. A grandi linee sono i CD vincolati a medio termine quelli che in genere rendono di più a parità di altri parametri.

Poi ricordiamo che in genere non prevedono costi di apertura, gestione e chiusura, al netto degli oneri fiscali. L’aliquota sugli interessi è al 26,00%, mentre l’imposta di bollo è al 2×1.000 del capitale al momento del rendiconto.

Vediamo adesso alcuni prodotti sul mercato che rendono almeno il 5% annuo lordo.

Una prima soluzione rimanda al CD di Illimity Bank, il Gruppo bancario fondato da Corrado Passera e che fornisce credito alle PMI ad alto potenziale. I CD vincolati (non è ammessa l’estinzione anticipata) di durata a 36, 48 e 60 mesi offrono il 5,75% lordo annuo (4,25% al netto di sola ritenuta fiscale; imposta di bollo a carico del cliente). Tuttavia, questi tassi sono validi per i clienti che completano l’apertura del c/c Illimity entro il 30 ottobre e vincolano le somme entro tale data.

Ad esempio 10mila € vincolati a 3 anni darebbero vita a un montante netto (di sola ritenuta) di 11.276 €.

Spostare i soldi su un conto deposito con ricchi interessi

Un’altra potenziale soluzione potrebbe essere quella del Conto Cherry vincolato dell’omonima banca (importo minimo 3mila €). Sulle durate a 12, 18 e 24 mesi la banca paga il 5,00% annuo lordo, mentre sale al 5,40% (4,00% netto) sulle durate a 36, 48 e 60 mesi. Anche questo CD è riservato ai correntisti del c/c online della banca e non ammette lo svincolo anticipato del deposito.

L’imposta di bollo è a carico del cliente mentre gli interessi sono liquidati ogni 3 mesi. Facendo un esempio si scopre che un ipotetico capitale di 10mila € vincolato a 36 mesi produrrebbe un montante netto (di ritenuta) di 11.200 €.

Gli Smart Deposit di Smart Bank, infine, offrono il 5,00%, il 6,00% e il 7,00% lordo annuo sui depositi vincolati a, nell’ordine, 120, 180 e 240 mesi. Gli interessi netti (3,70%, 4,44% e 5,18%) arriverebbero tutti a scadenza e si tratta di scadenze non certamente dietro l’angolo. La banca non chiede l’apertura di un c/c associato e permette di avere (leggere le relative condizioni) fino al 70% di anticipo liquidità su quanto vincolato.

Quanto renderebbe un ipotetico capitale di 10mila € sulla scadenza ‘più corta’ (10 anni)? Secondo quanto indicato sul sito della banca, l’interessere totale effettivo su tale somma sarebbe pari a 3.700 €.