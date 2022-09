In cucina non si butta via quasi niente. Anche ciò che sembrerebbe scarto, in realtà può trovare una seconda vita in casa in molti modi, se sappiamo ingegnarci un po’ e siamo disposti a sperimentare. È il caso ad esempio dei fondi di caffè, dell’acqua della pasta, e addirittura delle bustine da tè, che trovano usi alternativi in casa. Ma che dire delle bucce di banana? Sembrerebbero lo scarto per eccellenza. Invece possiamo riutilizzare anche loro e con uno scopo sorprendente: per pulire vari oggetti di casa.

Ottimo lucidante per scarpe, argento e piante in vaso

Le bucce di banana sono perfette per lucidare alcuni oggetti che abbiamo tutti in casa, in maniera delicata e naturale. Le particolari caratteristiche di texture della superficie delle bucce, infatti, le rende ideali per questi scopi. Possiamo quindi utilizzare le bucce di banana al posto del classico straccio in microfibra, che viene di solito consigliato per le operazioni di pulizia più delicate. Ad esempio, le bucce di banana sono perfette per lucidare le scarpe, per pulire l’argenteria senza rovinarla e per rimuovere la polvere dalle foglie delle piante in vaso. Vediamo come.

Come riutilizzare le bucce di banana per pulire oggetti di casa

Per pulire e lucidare le scarpe in pelle, procuriamoci un pezzetto di buccia di banana fresca. Sarebbe meglio lavare la banana prima di consumarla, se abbiamo intenzione di riutilizzare la buccia per questo scopo, ed eliminare eventuali stickers di carta. Prendiamo dunque un pezzettino di buccia e sfreghiamola delicatamente sulla superficie esterna delle scarpe di cuoio. Mettiamo a contatto delle scarpe la superficie esterna, quella gialla, non quella bianca e farinosa che si trova all’interno. Le nostre scarpe torneranno lucidissime.

Per una pulizia delicata

Ecco come riutilizzare le bucce di banana per pulire l’argenteria: utilizziamo il lato esterno della buccia per sfregare delicatamente l’oggetto in argento e subito apparirà più lucido. Un’alternativa molto più economica ai prodotti appositi per lucidare l’argenteria. Ma le bucce di banana hanno un altro uso sorprendente: rimuovere la polvere dalle foglie delle piante da appartamento.

Possiamo utilizzarle per far apparire le foglie delle nostre piante molto più lucide e in salute. Sono un ottimo sostituto ai panni per la polvere che solitamente vengono usati a questo scopo. Facciamo però attenzione a non strofinare le foglie troppo energicamente, per evitare di rovinarle.

