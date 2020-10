Scrivere non è cosa da tutti. Si tratta, infatti, di un’attività che richiede grandissima capacità espositiva e forte senso creativo. E spesso è un dono. Gli scrittori sanno bene quanto questo lavoro possa essere soddisfacente. Creare dal nulla una storia, raccontare la vita di personaggi, far nascere mondi sconosciuti, è un’esperienza che lascia molto. Al tempo stesso, però, ci sono periodi della vita in cui chi fa questo lavoro non riesce proprio a dar sfogo libero alla propria creatività. Insomma, stiamo parlando del noto “blocco dello scrittore”. E se anche tu hai questo problema, bevi più spesso del tè nero. Una ricerca, infatti, ha rivelato che può aiutare a superare questo ostacolo.

Lo studio che ci spiega come bere tè può far superare il blocco dello scrittore

Lo studio in questione è stato condotto da un team di ricercatori dell’Università di Pechino. I ricercatori in particolare sono Yan Huang, Yera Choe, Soomin Lee, Enzhe Wang, Yuanzhi Wu e Lei Wang. Costoro hanno infatti dimostrato che sorseggiare del tè può aiutarci a ritrovare la nostra creatività. Lo studio è stato condotto su un gruppo di 50 volontari. Si trattava per lo più di giovani. L’età media, infatti, era di circa 22 anni. A metà di loro, i ricercatori hanno servito un bicchiere d’acqua e all’altra metà una tazza di tè nero. Poi i ricercatori hanno chiesto loro di nominare in modo originale un ristorante partendo da alcune parole particolari. Successivamente, i volontari hanno dovuto costruire qualcosa di creativo con dei blocchi gioccatolo. Ciò che è emerso, ha davvero sorpreso tutti.

I risultati della ricerca dell’Università di Pechino

I risultati più estrosi, creativi e originali hanno avuto origine dal gruppo che aveva bevuto tè nero. E i ricercatori hanno affermato che questa bevanda aiuta di gran lunga la creatività. E non solo. Infatti, pare che abbia forti effetti positivi sulle capacità cognitive. E sembra aiutare anche a rimanere più concentrati! Insomma, i benefici sono davvero molteplici!

Perciò, se anche tu hai questo problema, bevi più spesso del tè nero e dai libero sfogo alla tua creatività!

