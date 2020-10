A nessuno di noi piace andare del dentista. Stare per un tempo indefinito su una poltrona, sentendo dolore ai denti, non è proprio una passeggiata di salute. Ma sappiamo anche quanto sia necessario. La salute dei nostri denti, infatti, è fondamentale. C’è però chi davvero non riesce ad andare oltre e rimane terrorizzato. Ogni volta che deve andare anche solo a farsi un controllo, si sente completamente paralizzato. Ma c’è un modo per superare questo blocco? Forse sì, e noi di ProiezionidiBorsa siamo qui per dirtelo. Perciò, se anche tu hai paura del dentista, prova a fare così.

La paura di andare dal dentista è una vera e propria fobia

Chi rimane pietrificato al solo pensiero di andare dal dentista, potrebbe soffrire di stomatofobia. È la Fondazione Umberto Veronesi a spiegarcelo. Infatti, pare che questa fobia possa creare dei seri problemi a chi ne soffre. Il terrore del trapano del dentista, per esempio, potrebbe creare degli attacchi di panico veri e propri nel paziente. E, in alcuni casi, anche tremore e vomito incessanti. Ad accompagnare questi sintomi, possiamo trovare anche sudorazione, ipersalivazione o bocca secca, aggressività. Insomma, non è assolutamente uno scherzo. Ma c’è un modo per superarlo? Forse sì, ma bisogna porre molta attenzione e seguire diversi consigli. Vediamo quali.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come affrontare la stomatofobia e cercare di vivere il dentista in modo più sereno

Purtroppo, non c’è un vero e proprio modo per superare questa fobia se non con una terapia psicologica. Ovviamente, non possiamo smettere di andare dal dentista. A lungo andare ne avremo bisogno.

Perciò, la soluzione è solo una. Una cura dei denti attenta e intelligente. Una prevenzione di qualsiasi tipo di problema accurata sin dalla giovinezza. Perciò, se anche tu hai paura del dentista, prova a fare così. Si tratta dell’unico modo per poter vivere con più tranquillità una situazione che altrimenti non ci permetterebbe di prenderci cura della salute della nostra bocca.