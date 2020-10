Essere mamme non è un gioco da ragazzi. Si tratta sicuramente di una delle gioie più grandi nella vita. Ma questo non la rende più facile. Lo stress cui una madre è sottoposta è infinito. E, se pensiamo che questo carico di responsabilità lo si deve vivere ogni giorno, beh, le cose si complicano maggiormente. C’è bisogno di un momento di aria per ogni mamma dopo qualche tempo. C’è la necessità di pensare anche al proprio benessere. E c’è una cosa che potrebbe aiutare in questo. Ecco cosa dovrebbe fare ogni mamma per essere davvero felice secondo la psicologia.

La psicologia spiega lo stress cui sono spesso sottoposte molte mamme

La psicologia ci spiega che tipo di stress devono subire le mamme. Chiariamoci: non stiamo dicendo che i padri non ne risentano. Ovviamente, entrambi i genitori hanno il loro carico di responsabilità e stanchezza. Semplicemente, in questo articolo ci stiamo concentrando sulle mamme in particolar modo. E tutti noi sappiamo quanto stress possa comportare l’essere madre. Pensate solo alla routine quotidiana. Gestire la casa, lavorare e prendersi cura dei figli può davvero diventare estenuante. E, per garantire la serenità di se stessa e della propria famiglia, c’è una cosa che ogni mamma dovrebbe fare.

Ecco cosa dovrebbe fare ogni mamma

A darci la sua opinione è la professoressa di psicologia Nava Silton. Quest’ultima, ritiene che le mamme dovrebbero andare più spesso in vacanza. Non si tratta per forza di stare lontane da casa per settimane. Ma almeno due o tre giorni ogni tanto pare siano vitali. Infatti, allontanandosi per un po’, una madre può dedicarsi del tempo. E, soprattutto, può recuperare tutte le energie perse durante una quotidianità così sfiancante.

Quindi, ecco cosa dovrebbe fare ogni mamma per essere davvero felice secondo la psicologia. Qualche giorno di riposo e tornerai ancora più carica di prima. Tutti ci meritiamo di staccare la spina. Anche tu! Perciò, cerca di dedicarti sempre del tempo. È fondamentale per la tua serenità e, di conseguenza, anche per quella dei tuoi figli!

