Le patatine fritte sono per molti una sorta di comfort food. Mangiarle ci fa sentire subito meglio. Molte persone, allora, scelgono di cucinarle anche in casa e portarle spesso in tavola. Mangiare sempre patatine fritte, però, può diventare noioso.

Per variare un po’ ma non rinunciare alle patatine fritte si può fare in questo modo. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare delle patatine alternative ricche di vitamine e fibre usando il sedano rapa.

Ingredienti

Per cucinare queste patatine deliziose ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

1 sedano rapa;

1 rametto di rosmarino;

Paprika dolce q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.;

Olio per friggere q.b. (facoltativo).

Il sedano rapa ha proprietà benefiche per il nostro organismo. Ha infatti azioni diuretiche, digestive e depurative. Inoltre, contiene vitamine A, C e del gruppo B. Questo ortaggio è quindi un’ottima alternativa alle classiche patate.

Come preparare delle patatine alternative ricche di vitamine e fibre

Prima di tutto lavare il sedano rapa sotto acqua corrente. Spelarlo e lavarlo nuovamente per eliminare ogni residuo di terra. Quindi tagliarlo aiutandosi con un coltello molto affilato o con una mandolina. Per cuocerlo al forno si consiglia di tagliare il sedano rapa a tocchetti non troppo sottili. Se invece lo si vuole friggere, tagliare l’ortaggio a strisce piuttosto sottili.

Lavare ancora una volta il sedano rapa e asciugare con un canovaccio. Per cuocere le patatine al forno procedere in questo modo. Oliare una teglia e metterci sopra i tocchetti di sedano rapa. Sciacquare e tagliare il rametto di rosmarino e aggiungerlo nella teglia. Spolverare il tutto con della paprika dolce, un pizzico di sale e di pepe. Infornare a 200°C per circa 20 minuti.

In alternativa friggere le patatine di sedano rapa. Far scaldare dell’olio per friggere e versarci dentro le patatine. Far cuocere per pochi minuti e quindi scolarle su un foglio di carta assorbente. Spolverare con del sale e servire calde.