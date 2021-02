Ecco cosa devono sapere tutti i mancini per vivere molto meglio

Essere mancini è una caratteristica neurologica molto studiata dagli scienziati. Sappiamo che chi scrive con la mano sinistra ha una prevalenza dell’emisfero destro del cervello e che questa caratteristica è propria di una minoranza di persone a livello globale. Tra i nomi storici, molti personaggi importanti erano mancini.

Spesso in passato questa caratteristica era contrastata per motivi privi di fondamento, legati a superstizioni. Per fortuna ora i mancini non sono più corretti e costretti ad usare la mano destra. Nonostante ciò, un mancino nella sua vita quotidiana incontra numerosi ostacoli.

Oggi vedremo cosa devono sapere tutti i mancini per vivere molto meglio

Accessori specifici

Tutti gli oggetti asimmetrici che usiamo quotidianamente sono stati ideati per la maggioranza di persone, che scrive e usa in maniera preponderante la mano destra. Pentole, forbici, maniglie, qualsiasi cosa è progettata in maniera per cui può non essere di semplice utilizzo per chi utilizza la mano sinistra.

Se chi ci legge è mancino capisce perfettamente ciò di cui parliamo, e sicuramente conoscerà la frustrazione di dover tagliare la carta con delle forbici da destrimani.

Quello che dobbiamo sapere è che esistono in commercio numerosi oggetti progettati apposta per i mancini. Esistono coltelli, forbici, pentole, apriscatole costruite in modo speculare, che possono rendere la vita molto più semplice per chi usa la mano sinistra.

Acquistare questi oggetti è necessario se vogliamo evitare frustrazioni e danni. Dobbiamo inoltre ricordare che se siamo mancini o abbiamo un figlio mancino bisogna seguire alcune semplici accortezze. Il mouse del computer va spostato a sinistra, l’orologio andrà posizionato sul polso destro e se vogliamo suonare uno strumento musicale a corda le corde andranno girate. Tutto ciò per permettere alla persona di esprimersi in maniera libera e nel modo migliore.

Una volta essere mancini era considerato un vero e proprio dramma. Per fortuna di questi tempi non ci sono pregiudizi negativi nei confronti di questa caratteristica, ma bisogna seguire alcuni accorgimenti per rendere la vita dei mancini migliore e con meno preoccupazioni. Comprare le forbici da mancino a un bambino delle elementari che trova difficile usare quelle “normali” può essere un atto di inclusione che consigliamo di fare.