Se abbiamo in casa le Lire con le vele o con le spighe siamo ricchi a palate, ma attenzione a questa moneta preziosa

Molti italiani ignorano quanto sia importante avere nozioni di numismatica per capire quanto valgono le monete che abbiamo in casa. Le valutazioni che troviamo nella Rete non sempre sono corrette quindi bisogna fare attenzione. Gli esperti in numismatica possono aiutarci molto.

Le vecchie Lire continuano ad appassionare i collezionisti che spesso affrontano investimenti sostanziosi senza ricavare guadagni. Avere degli introiti facili è caso raro ma con alcune monete potremmo avvicinarci a incassare il giusto valore senza rischiare di sbagliare clamorosamente.

I siti che mettono insieme la passione per le monete e per la navigazione ci aiutano per esempio a capire il valore delle Lire con le vele. Furono le prime monete d’argento stampate dalla Repubblica italiana e la decisione che cambiò la sorte di questi pezzi preziosi riguardò il collegamento con la Scoperta dell’America. Stampare le 3 caravelle determinò il successo delle monete fin dai primi coni di prova. Queste prove avvennero nel 1957, oggi troviamo in Rete valori che si aggirano sui 10.000 euro e più. Il valore reale potrebbe aggirarsi sui 2.000 euro e arrivare a 5.000 in caso di errori di conio secondo quanto stabilito da testate affidabili.

Differenza tra sogno e realtà

Se abbiamo in casa le lire vecchie dovremmo farle valutare. I negozi di numismatica hanno esperti del settore che possono esserci d’aiuto per evitare di commettere errori o di illuderci. Le spighe comparvero nelle monete da 10 Lire nel 1951 ed ebbero grande successo, vennero emesse fino all’arrivo dell’Euro nel 2001. In generale queste monete potrebbero valere 35 euro.

Il caso delle monete da 10 Lire è particolare. Nei siti di aste si possono trovare pezzi unici con valori credibili senza voli pindarici tipici di altre monete. Se una moneta da 10 Lire ha caratteristiche particolari può arrivare a valere anche 500 euro. È una valutazione credibile secondo i siti esperti. Le caratteristiche possono essere gli errori di conio, l’annata come il 1955, il fatto che la moneta non sia mai circolata. Anche le monete che valgono 900 euro possono darci indicazioni concrete, quando si arriva a 10.000 euro invece qualche domanda dovremmo porcela.

Se abbiamo in casa le Lire con il Dio Minerva potremmo essere fortunati

Le monete con il Dio Minerva sono tra le più chiacchierate. Alcuni valori che si avvicinano a 200.000 euro lasciano senza parole. Difficile capire se questo valore abbia un riscontro. Le 100 lire con il Dio Minerva vennero messe in circolazione in Acmonital dal 1955 al 1989. Il valore che più si avvicina alla realtà è di 3.000 euro che comunque è una gran bella somma.

Questo valore è raggiunto dalle 100 Lire del 1954. Se passiamo al 1955 il valore scende a 900 euro. La differenza è notevole. Quelle del 1967 valgono 40 euro, le annate meno ricercate portano i pezzi con il Dio Minerva a un valore che varia tra i 2 e i 4 euro.