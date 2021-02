I gatti sono degli animali assolutamente straordinari. Ed anche l’amore e il tipo di rapporto che consolidiamo con loro possiede delle particolarità del tutto uniche. Se infatti con i cani l’incredibile amore che si crea è maggiormente comprensibile, proprio per l’assoluta dipendenza che fido necessita, con i gatti la situazione è diversa. Parliamo infatti di animali del tutto indipendenti ma che, a loro modo, ci mostrano ogni giorno un affetto smisurato.

Una particolarità

Abbiamo già avuto modo di studiare alcuni comportamenti dei gatti a dir poco particolari. Tra gli altri, ad esempio, quello di fare la pasta, come possiamo vedere cliccando qui. Seguendo questo filone dunque, oggi vogliamo svelare un atteggiamento molto comune tra i mici, che si rivela molto interessante. Ci riferiamo a quanto è affascinante la motivazione per cui i gatti bevono con la zampa.

Una misurazione necessaria

Avremo sicuramente notato come il nostro gatto, o quello di amici e conoscenti, abbia l’abitudine di avvicinarsi alla ciotola dell’acqua e di tastarla con la zampetta. Proprio come se stesse bevendo, ma utilizzando la zampa invece della bocca. Si tratta di un’azione che, come è normale che sia, incuriosisce moltissimo. In effetti la risposta potrebbe non essere la più scontata. Andiamola a conoscere. Infatti è affascinante la motivazione per cui i gatti bevono con la zampa.

Se esiste una cosa che i felini non sopportano, oltre ovviamente ai topi, è di bagnarsi i baffi.

Probabilmente abbiamo avuto modo di notarlo, ma quando l’acqua tocca i baffi dei nostri gatti, quest’ultimi mostrano un’espressione del tutto contrariata. Ed è proprio per questo che, al fine di evitare di bagnarsi inutilmente i baffi mentre bevono, decidono di misurare la profondità della ciotola. Come sappiamo alcuni suoi sensi, tra cui olfatto e tatto, sono maggiormente sviluppati rispetto ai nostri. Grazie proprio al tatto infatti, il micio riesce a rendersi conto di quanta acqua divide i propri preziosi baffi dal fondo del contenitore da cui sta bevendo. In questo modo non solo avrà una maggiore e necessaria percezione di ciò che sta facendo, ma metterà anche in sicurezza i suoi amati baffetti.