Ogni stagione porta con il suo arrivo dei problemi che, prima o poi, dovremo affrontare all’interno delle mura domestiche. Difatti, se ad esempio in estate siamo stati alle prese con la presenza di animali e insetti dentro casa, in autunno il filo da torcere ce lo darà l’umidità.

Del resto, con le finestre chiuse sempre per più tempo e i termosifoni che iniziano a lavorare per diverse ore al giorno, questo fenomeno sarà inevitabile.

Una conseguenza fastidiosa

Come sappiamo le conseguenze legate all’umidità che si verificano in casa sono tantissime. Dalla condensa sui vetri alle macchie sui muri, la lista è lunga. Tuttavia, per la maggior parte di questi problemi, abbiamo a disposizione diversi ingredienti da poter utilizzare, primo fra tutti l’aceto di mele.

Esistono, poi, degli altri inconvenienti, sempre legati a questo fenomeno, che si rivelano per alcuni versi ancora più fastidiosi di quest’ultimi. Come, ad esempio, quello di cui parleremo tra pochissimo.

Scordiamoci scarpe sempre bagnate ed umide grazie a questo metodo naturale sensazionale

Ci riferiamo in particolare a quando, infilandoci le scarpe per poter uscire da casa, ci rendiamo conto che queste sono bagnate e, quindi, pregne di umidità. Inutile sottolineare quanto questa si riveli una scoperta fastidiosa e piuttosto scomoda da fare. Per questa ragione non sono in pochi a essere alla ricerca di tecniche in grado di risolvere, o meglio ancora di prevenire, questo tipo di situazione.

Bene, proprio per questo, oggi ne vogliamo svelare una. Non tutti lo sanno, ma per assorbire l’umidità all’interno delle scarpe ci basteranno solamente tre ingredienti del tutto naturali e reperibili dalla cucina. Ci riferiamo a bucce di pompelmo, bicarbonato e olio essenziale alla lavanda. Vediamo come utilizzarli.

Iniziamo mettendo le bucce di pompelmo all’interno delle scarpe. Dopodiché, aggiungiamo anche un cucchiaio di bicarbonato. A questo punto aspettiamo diverse ore che il composto agisca, anche tutta la notte e poi rimuoviamolo la mattina seguente. Volendo, per fare questo, ci possiamo aiutare con uno spazzolino che non utilizziamo più.

Come tocco finale, una volta rimosso tutto il composto, versiamo all’interno delle scarpe non più di tre gocce di olio essenziale di lavanda. Ecco che, con tre ingredienti naturali super efficaci e senza dover acquistare alcun prodotto specifico, avremo risolto questo problema fastidiosissimo. Non aspettiamo altro tempo dunque e scordiamoci scarpe sempre bagnate ed umide grazie a questo metodo naturale sensazionale.