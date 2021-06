In tutte le attività domestiche, e quindi anche nel giardinaggio, ciò che ci aiuterà a fare le cose per il meglio commettendo meno errori possibile è la nostra capacità di agire con ordine. Infatti portare a termine i compiti che ci siamo prefissati in maniera disorganizzata non ci aiuterà affatto, anzi. Molto probabilmente ci troveremmo a non ottenere nessun risultato, sentendoci ancora più frustati di quando avevamo iniziato.

Un orto ordinato

Prendiamo come esempio l’orto di casa, che in queste settimane la maggior parte di noi sta coltivando con la speranza di vederlo a breve florido e rigoglioso. Qui infatti avere le piante ben organizzate e ottimamente distanziate è la chiave per avere successo. Dunque la prima cosa da fare è eliminare tutto ciò che crea disordine. E che, come dicevamo, non farebbe altro che impedirci di svolgere la nostra attività con passione e serenità. E dunque scordiamoci le erbacce che crescono indisturbate per tutto il giardino ora che conosciamo l’indiscusso talento di questo composto.

Un ottimo rimedio

Basta passare un pomeriggio a curare il proprio orto per capire immediatamente quale sia uno dei peggiori nemici della nostra attività di giardinaggio. Ebbene si, parliamo proprio delle fastidiosissime piante infestanti. Eliminarle è fondamentale al fine di permettere alle altre piante di crescere in forza e in salute. E per questo motivo oggi riveleremo un ottimo rimedio in grado di aiutarci. Infatti scordiamoci le erbacce che crescono indisturbate per tutto il giardino ora che conosciamo l’indiscusso talento di questo composto.

Ci riferiamo all’incredibile forza derivante dall’unione di vodka e detersivo per piatti. Sembra incredibile ma unendo mezzo bicchiere del superalcolico con mezzo bicchiere d’acqua e giusto un goccio di detersivo per piatti, le erbacce non avranno scampo. Per servircene dovremo mescolare questi tre ingredienti ed inserire il composto in un flacone spray, con cui poi lo andremo a spruzzare per tutto il perimetro che circonda le erbacce. Facendo attenzione a non colpire le altre piante. Già dopo poche spruzzate noteremo come le piante infestanti moriranno una dietro l’altra, risolvendo così un problema assai complicato e fastidioso.