Da ieri i mercati azionari internazionali hanno iniziato un robusto rimbalzo che ha ancora bisogno di alcune conferme.

A cosa porterà il movimento degli ultimi giorni? Wall Street è pronta a ripartire al rialzo? Non sembra, perchè non si sono ancora formate le condizioni per assistere a rialzi duraturi. Per questo motivo, si deve essere ancora molto cauti perchè il pericolo di ribassi potrebbe essere dietro l’angolo.

Come regolarsi con questi continui alti e bassi e come mettere in campo una strategia efficace con risk reward a favore?

Oggi c’è grande attesa per i dati sull’occupazione, per mantenere il polso della crescita economica e dei possibili effetti su di essa dell’inflazione.

Procediamo per gradi.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata odierna e i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 34.509. Rialzi duraturi solo con una chiusura odierna superiore a 35.061.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 14.615. Rialzi duraturi solo con una chiusura odierna superiore a 15.004.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.383. Rialzi duraturi solo con una chiusura odierna superiore a 4.458.

Alla luce di questi dati, il consiglio è di attendere sviluppi a bordo campo. Aprire Long solo al verificarsi delle condizioni indicate, o riaprire Short come indicato.

Ci sono opportunità fra i titoli da cogliere al rialzo o al ribasso?

Wall Street è pronta a ripartire al rialzo? Ecco 3 titoli sottovalutati sui quali puntare a certe condizioni

Amazon (NASDAQ:AMZN), ultimo prezzo a 3.302,43. Fair value a 5.450 dollari. Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 3.283. Rialzi duraturi solo con una chiusura odierna superiore a 3.416.

Facebook, ultimo prezzo a 329,22. Fair value a 600 dollari. Tendenza ribassista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera superiore a 338,84. Rialzi duraturi solo con una chiusura odierna superiore a 355,15.

Google, ultimo prezzo a 2.784,50. Fair value a 4.700 dollari. Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 2.773. Rialzi duraturi solo con una chiusura odierna superiore a 2.839.