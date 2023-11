Scopriamo insieme quando bisognerebbe lavare i capelli durante il giorno

Quando lavare i capelli? Affrontiamo l’eterno dilemma tra sera e mattina cercando di capire quale è il momento migliore per lavare i capelli.

Il lavaggio dei capelli è uno dei momenti più delicati durante la settimana di maschi e femmine. Le opinioni più comuni si suddividono tra coloro che sostengono la necessità di lavare i capelli tutti i giorni e coloro che, invece, preferiscono farlo una volta alla settimana. Il motivo è presto spiegato, infatti, chi sostiene questa ultima tesi è convinto che lavare i capelli più volte alla settimana possa danneggiarli. In parte è vero, specialmente se si pensa ai prodotti che vengono utilizzati nel lavaggio e, soprattutto, per asciugare i capelli. Le donne, in particolar modo, amano utilizzare prodotti come lo shampoo ma anche balsamo e maschera. Asciugare i capelli con il phon a temperatura eccessivamente elevata potrebbe danneggiarli, così come fare un uso smisurato della piastra. Ma, quindi, quale è il momento migliore per lavare i capelli durante la giornata? Andiamo a vedere le opinioni più diffuse e le tendenze più comuni.

Scopriamo insieme quando bisognerebbe lavare i capelli

Molte donne, specialmente quelle con i capelli più lunghi e folti, preferiscono lavare la chioma alla sera. In questo modo hanno più tempo per asciugare ed eventualmente piastrare i capelli. Eppure, questo potrebbe essere un errore dal momento che gli esperti sostengono che potrebbe essere preferibile lavare i capelli al mattino. Questo perché al mattino il cuoio capelluto è più morbido e questo potrebbe favorire una maggiore pulizia dei capelli. Donando alla chioma un aspetto perfettamente pulito e sano si riuscirà a dare il meglio. Si potrebbe provare a lavare i capelli proprio la mattina per ottenere dei risultati più soddisfacenti. Tuttavia, sarà importante riuscire ad organizzarsi al meglio specialmente se si deve andare a lavorare la mattina. Ma adesso, vediamo, anche alcuni prodotti molto interessanti che ci permetteranno di avere dei capelli sempre perfetti.

Prodotti

Innanzitutto, si consiglia di scegliere una piastra per capelli di buona qualità. Questo infatti ci permetterà di variare la temperatura e di adattarla alle nostre esigenze. Tra le più rinomate la GHD Gold Styler a circa 230 euro ma anche l Babyliss a circa 75 euro. Quindi, scopriamo insieme quando bisognerebbe lavare i capelli.

