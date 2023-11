La seduta del 13 novembre è stata caratterizzata dall’ottima performance di Banca MPS che non registrava un rialzo così importante da febbraio. A questo punto il rialzo di Banca MPS potrebbe essere duraturo oppure è un fuoco di paglia?

Alla dimostrazione di forza della banca senese ha contribuito sicuramente il clima di euforia che ha caratterizzato tutto il settore bancario. Inoltre, nel caso di Banca MPS ha contributo il miglioramento del rating dell’istituto senese che è stato alzato di due gradini da Fitch e Deutsche Bank che ha alzato il giudizio da ‘hold’ (tenere) a ‘buy’ (acquistare) e il target price da 3 € a 4,1 €. A questo si aggiunga il fatto che la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Anche il rapporto tra prezzo e fatturato è uno dei più bassi di Piazza Affari. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Indice dei contenuti Il rialzo di Banca MPS potrebbe essere duraturo oppure è un fuoco di paglia? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il rialzo di Banca MPS potrebbe essere duraturo oppure è un fuoco di paglia? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 13 novembre a quota 2,913 €, in rialzo dell’8,57% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, era da febbraio che non si vedeva un rialzo così importante delle azioni della banca senese. Tuttavia, guardando la scenario rialzista mostrato in figura, la continuazione del rialzo non è affatto scontata.

Il motivo è legato alla resistenza in area 2,98 € che già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Il mancato superamento di questo livello, quindi, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe trovare il suo punto di inversione più probabile in area 4 €.

Qualora, invece, la resistenza non dovesse cedere, le quotazioni potrebbero nuovamente accelerare al ribasso come già accaduto in passato.

Letture consigliate

Libri e giornali gratis anche dalla distanza grazie a questo metodo che pochi conoscono