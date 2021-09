Gli appassionati di orto e giardinaggio temono molto l’arrivo della stagione invernale. Proprio chi si prende cura di piante ed ortaggi sa che non possiamo lasciare le nostre colture in balia delle intemperie e del freddo. Inoltre, i recenti cambiamenti climatici portano con sé la minaccia di eventi sempre più estremi da fronteggiare.

Alcune piante sono in grado di offrirci raccolti abbondanti durante tutto il periodo invernale. Sebbene l’inverno sembri ancora lontano, è proprio questo il momento di agire.

Dunque, scopriamo il modo migliore per proteggere l’orto a settembre e non perdere nemmeno un ortaggio. Settembre è un mese cruciale per le nostre colture. Infatti, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, ecco cosa fare nell’orto a settembre per avere un raccolto abbondante in autunno.

In questo mese le temperature iniziano a farsi più miti ed aumenta l’umidità. Inoltre, dovremo fare attenzione anche agli animali affamati.

Scopriamo insieme come fronteggiare questi problemi nel modo più semplice ed efficace.

Gli insetti che tanto ci hanno infastidito in estate iniziano a scomparire. Ma restano gli animali più grandi a minacciare le nostre colture. Ad esempio, uccelli come i piccioni e le cornacchie possono danneggiare irrimediabilmente i nostri raccolti. Per evitare questo problema, usiamo delle maglie anti-insetto: queste terranno lontane i volatili facilmente.

Se la minaccia viene invece dai roditori, dovremmo recintare le colture. Per farlo in maniera efficace dovremmo interrare le reti di almeno 15 centimetri. Infatti, i roditori selvatici sono abili a scavare sottoterra. A tal proposito, abbiamo spiegato che sembra incredibile ma tenere lontane talpe e topi dall’orto è possibile con questo straordinario trucchetto.

Difendersi dalle intemperie

Con l’arrivo dell’autunno aumentano le piogge e con esse l’umidità. Forse non tutti sanno che l’umidità può essere più dannosa del freddo per le nostre colture.

Per evitare che le piante possano impregnarsi eccessivamente d’acqua piovana, usiamo del pacciame protettivo prima dell’arrivo dell’inverno.

Se cerchiamo di proteggere le piante dal gelo, usiamo la paglia. Questo materiale eviterà che il terreno subisca le gelate. Spargiamola intorno agli ortaggi da radice. Quando sarà l’ora di raccogliere gli ortaggi, facciamo delicatamente leva sul terreno usando un rastrello.

Infine, se vogliamo proteggere le verdure a foglia creiamo una piccola serra usando dei teli di tessuto non tessuto.

Consiglio

La stagione fredda porta con sé la minaccia dei venti che possono danneggiare alcune colture strappandone le radici. In questo caso, usiamo dei paletti da infilare nel terreno accanto ad ogni pianta. Legarli allo stelo renderà le nostre piante più stabili.