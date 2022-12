Scopri subito le 3 acconciature più belle per Capodanno per essere sempre al top della forma

Ecco come pettinarsi la sera di Capodanno con queste acconciature semplici ma di grande effetto, che ci regaleranno un look davvero incredibile.

Tra poche ore entreremo ufficialmente nel nuovo anno e fervono i preparativi per la festa di stasera, 31 dicembre. Tra cenoni e brindisi, c’è chi anche questa volta partirà per una piccola vacanza, magari nelle località più belle per sciare. Indipendentemente da dove ognuno di noi lo festeggerà, sarà sempre un grande dilemma il “come” vestirsi a Capodanno. La scelta dell’abbigliamento è sempre la più importante, ma lo è anche quella dell’acconciatura.

I parrucchieri più importanti, infatti, hanno stilato una lista delle acconciature più belle da scegliere per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. Si tratta di esattamente 3 acconciature, dalla più elegante a quella più casual, adatte davvero con ogni tipo d’abbigliamento. Oltretutto sono così facili da riprodurre anche a casa che tutti, anche i più inesperti, sapranno ricrearle. Scopriamo subito quali siano queste super acconciature perfette per scintillare a Capodanno.

Scopri subito le 3 acconciature più belle e facili da fare anche a casa per raggiungere sempre la versione migliore di te stesso

“Cosa mi metto a Capodanno?” è uno degli interrogativi più diffusi a dicembre. Ovviamente la scelta dipenderà soprattutto dal luogo in cui festeggeremo, e su questo non ci piove. Per capirci meglio, se andrai a ballare in discoteca, ovviamente, dovrai optare per un abbigliamento molto diverso da chi saluterà l’anno sulla neve.

In generale, però, la moda quest’inverno suggerisce di basarsi su outfit sempre perfetti, sia per chi ama l’eleganza che per chi preferisce lo stile più casual e rilassato. Per completare il look, però, scopri subito le 3 acconciature più belle che ci faranno festeggiare la fine dell’anno in grande stile.

Acconciatura numero 1 per chi ha classe da vendere

La prima acconciatura che dovrai scegliere se vorrai un look elegante ma non troppo preciso è lo chignon spettinato. È ideale in ogni occasione e sarà perfetto anche quando avremo poco tempo per sistemarci o quando i capelli saranno sporchi.

Farlo è molto semplice: basterà arrotolare i capelli e legarli con un nastro, e poi sfilare i ciuffi a lato del viso. In questo modo non dovremo controllare che ogni capello sia perfettamente al suo posto, anzi, ciò conferirà un effetto ancora più casual.

Il modo per dimostrare subito almeno 10 anni meno

Passiamo ad un’altra acconciatura che ci farà sembrare immediatamente più giovani. Questa volta stiamo parlando delle trecce, un vero e proprio cult da tantissimi anni a questa parte. Se anche tu hai avuto i capelli lunghi, avrai sicuramente provato almeno una volta a farti le trecce. A dirla tutta, questa è una scelta sempre perfetta, che permetterà a chiunque di sembrare subito più giovane.

Le trecce ci garantiranno una grande versatilità, poiché saranno adatte sia per uno stile casual, se portate lunghe sulle spalle. Altrimenti saranno perfette anche “tirate su”, fermate sul capo, magari con delle forcine. In quest’ultimo caso, infatti, riusciremo a riprodurre un perfetto stile country chic davvero iconico.

Una delle pettinature migliori di sempre

Arriviamo, infine, a una delle pettinature in assoluto più acclamate di tutti i tempi. Stiamo parlando dei capelli cotonati. Chi c’era negli anni Ottanta sicuramente si ricorda di questo modo di acconciare i capelli, ottimo per renderli voluminosi. Anche con questa pettinatura, saremo assolutamente unici nella notte di Capodanno.