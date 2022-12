L’Agenzia delle Entrate manderà i soldi con bonifico alle Poste o in banca a questi contribuenti

Per l’Agenzia delle Entrate il 2022 si chiude in maniera positiva grazie alla semplificazione dei suoi servizi effettuata nel corso degli ultimi anni. Questa ha permesso rimborsi più celeri per tanti cittadini e cittadine direttamente sul proprio conto. Ecco i dati forniti dall’Ente.

A fine anno, tra pranzi e cene, ognuno di noi fa il bilancio “consuntivo” di quello che è accaduto nell’anno che volge ormai al termine. Lo stesso fa l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 27 dicembre 2022 in ordine ai servizi resi ai suoi contribuenti. L’Ente infatti negli ultimi anni, a causa della crisi epidemiologica, ha fornito un importante contributo sotto il profilo della pronta erogazione di servizi. Il suo obiettivo infatti è stato quello di fornire servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti.

Proprio in una logica di semplificazione e trasparenza l’Agenzia delle Entrate ha puntato a promuovere e potenziare l’utilizzo del canale telematico. Nonché a garantire la massima accessibilità ai servizi anche per i soggetti meno avvezzi agli strumenti informatici. Con l’introduzione dell’utilizzo obbligatorio delle credenziali d’accesso, l’Ente ha permesso anche a chi agisce per conto di altri soggetti di utilizzare i suoi servizi online. In particolare, grazie a ciò, tutori, amministratori di sostegno, genitori o persone di fiducia mediante apposita procura potranno inviare per loro conto la dichiarazione precompilata.

L’Agenzia delle Entrate manderà i soldi a tutti questi contribuenti

Proprio in tale ottica di semplificazione, l’Agenzia mette a disposizione dei suoi contribuenti ogni anno una dichiarazione dei redditi con diversi dati già inseriti. Ovvero la dichiarazione precompilata. Chi utilizza tale modello potrà avere rimborsi del 730 più celeri. Infatti l’Agenzia delle Entrate manderà i soldi ai suoi contribuenti in tempi molto più rapidi. Nel tirare le somme di quest’anno che sta ormai per finire, l’Agenzia delle Entrate comunica che nel 2022 sono stati effettuati 3,4 milioni di pagamenti. Questo, precisa l’Ente, è il dato più alto di sempre, resosi possibile grazie all’attuata semplificazione dei processi di pagamento automatizzati. Grazie a quest’ultima l’Agenzia delle Entrate può effettuare direttamente i bonifici sui conti correnti dei beneficiari in banca o alla Posta. I tempi necessari per accreditare le somme ai contribuenti si sono ridotti di circa 30 giorni.

Ecco i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, peraltro, nel suo comunicato illustra in maniera dettagliata i dati relativi ai rimborsi effettuati nel 2022. In particolare sono stati effettuati circa 150.000 rimborsi in più rispetto al 2021. L’importo complessivo ammonta a circa 2 milioni in più rispetto al 2021. Nel 2022 l’importo complessivo ammonta a ben 20 miliardi di euro. Il 96% dei pagamenti riguarda i rimborsi IRPEF, per un valore di circa 2,7 miliardi. Nella platea dei cittadini che hanno ricevuto i rimborsi rientrano i contribuenti che hanno presentato il modello 730 entro il 30 settembre senza sostituto d’imposta. Anche chi ha perso il lavoro, pertanto, ha ricevuto il rimborso in tempi brevi direttamente dall’Agenzia delle Entrate con bonifico in banca o alla Posta. Inoltre l’Agenzia per avvisare i contribuenti dell’avvenuto pagamento ha inviato SMS a coloro che hanno fornito il proprio numero di cellulare nell’area riservata del sito.