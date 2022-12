Il piatto che dovremmo assolutamente mangiare se vogliamo avere gioia e fortuna nel 2023

Tutti noi speriamo che il 2023 sia un anno pieno di felicità e fortuna. Ed ecco cosa dovremmo mangiare per far sì che ciò accada.

Moltissimi di noi stanno riponendo diverse speranze nel 2023. Si parla di un anno, infatti, che potrebbe essere davvero positivo per tantissimi di noi. Inoltre, nei prossimi mesi potremmo organizzare viaggi, partecipare a eventi, stare con i cari e coltivare i nostri hobby. Ma, per far sì che ciò accada, dovremmo anche provare a far venire la fortuna dalla nostra parte. E forse, per far sì che ciò accada, potremmo puntare su un piatto portafortuna che potrebbe davvero svoltare il nostro anno.

Ecco il piatto portafortuna che farebbe iniziare il nuovo anno con il piede giusto

Ogni Paese ha le proprie tradizioni, soprattutto quando si parla di fortuna. Ed è bello scoprire altre culture, anche distanti dalla nostra, e avvicinarci alle loro usanze. In questo caso, potremmo provare una tradizione che viene direttamente dal Giappone. Qui, infatti, moltissimi mangiano un piatto specifico il primo giorno dell’anno per attirare gioia e fortuna. E il piatto in questione è il delizioso e particolarissimo Kouhaku kamaboko. Questa particolarissima ricetta è in realtà semplicissima da preparare e ci toglierà pochissimo tempo. Tutto ciò che dovremo fare sarà seguire con attenzione i passaggi necessari per realizzarla.

Ecco come cucinare questo buonissimo piatto giapponese che attirerà tanta felicità

Il Kouhaku kamaboko è un piatto molto particolare a prima vista. Si tratta, infatti, di una specie di rondella bianca divisa da una spirale rosa molto accesa. Per prepararlo, procuriamoci:

500 gr di filetti di sogliola;

maizena;

glutammato monosodico;

olio;

soia;

sale;

zucchero;

acqua.

Il piatto che dovremmo assolutamente mangiare se vogliamo che il nuovo anno sia ricco di felicità

Per prima cosa, puliamo con molta attenzione i filetti di sogliola. Ora, mettiamoli in un mixer e spegniamo solo quando avremo una grana molto fina. Mettiamo il tutto in una ciotola e aggiungiamo 2 cucchiai di maizena, mezzo cucchiaio di glutammato monosodico, un pizzico di sale e uno di zucchero. Inoltre, aggiungiamo anche un bicchiere d’acqua e un cucchiaino di sale. Mescoliamo gli ingredienti fino a che non diventeranno omogenei e solidi.

Continuando a mescolare, versiamo ancora l’acqua necessaria affinché l’impasto diventi solido. Dividiamolo ora in piccoli pezzi e uniamoli dando al nostro piatto l’aspetto della tipica girella. Ora, friggiamo il nostro Kouhaku kamaboko perché è questo il piatto che dovremmo assolutamente mangiare se vogliamo un anno meraviglioso.