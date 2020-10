Vuoi imparare ricette e cucinare come un vero chef? Scopri subito cosa ti serve. Perché tutti possono diventare dei bravi cuochi. Con impegno e soprattutto con tanta voglia di imparare. Ogni ricetta non è solo una combinazione di ingredienti. E poi sperare che tutto vada per il meglio.

Allora, scopri subito cosa ti serve per imparare ricette e cucinare come un vero chef partendo, prima di tutto, dall’apprendere le tecniche di base.

La regola numero uno

Scopri subito cosa ti serve per imparare ricette e cucinare come un vero chef, dagli ingredienti alle consistenze. La regola numero uno, per imparare ricette e cucinare come un vero chef, è quella di avere sempre a disposizione tutti gli ingredienti oltre, naturalmente, agli strumenti necessari. Privilegiando sempre gli ingredienti freschi, quando è possibile. Ed imparare a giocare con le consistenze.

Essenziale, poi, è assaggiare sempre i cibi in preparazione sia durante la cottura che alla fine, quando il piatto è pronto. Solo così avremo la sicurezza di portare a tavola piatti che, poi, in bocca garantiscono, non solo un’esplosione di gusto, ma anche un trionfo di fragranza.

Il gusto e la fragranza dei piatti, passano, inoltre, attraverso un ulteriore trucco. Che è quello di saper usare le spezie, come il pepe, ad arte. L’esaltazione dei sapori è, infatti, l’obiettivo primario di un vero chef.

Cosa fa un vero chef per preparare cibi sempre deliziosi, dalle salse alle tecniche di cottura

Ogni vero chef ha sempre dei particolari segreti che gli consentono di preparare cibi sempre deliziosi e gustosi, ad esempio, utilizzando le erbe con maestria. Dal basilico alla menta, passando per il prezzemolo ed il rosmarino. Un bravo chef è anche un maestro nella preparazione delle salse da cui attingere. È grazie a questo giusto mix di intuizione, creatività e competenza, che una ricetta, apparentemente banale, diventa un piatto delizioso ed appetitoso.

E lo stesso dicasi per la cottura dei cibi. Ad esempio, gli alimenti più duri si possono brasare così da renderli più succosi. Altri cibi delicati, come le verdure ed il pesce, vanno generalmente cotti a vapore. Per i fritti, infine, la tecnica giusta è quella dell’immersione nell’olio bollente soltanto, però, per il tempo strettamente necessario. In tal modo i cibi saranno sempre croccanti.